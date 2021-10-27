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Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı

27.10.2021 21:44
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, "Şifa Veren Sanat-Ebru" sergisiyle sanatseverlere kapısını açtı.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, "Şifa Veren Sanat-Ebru" sergisiyle sanatseverlere kapısını açtı.

Sergide, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Rusya coğrafyasından 5 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Burarov ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Rus sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, İstanbul ve Beyoğlu adına heyecanlı ve tarihi günlere şahitlik edildiğine dikkati çekerek, "Cumhuriyet Bayramımızda muhteşem Atatürk Kültür Merkezi'mizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştireceğiz. İnanın her gün çok güzel mesajlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, AKM'nin açılışıyla birlikte İstanbul'a yeni bir festival de kazandırdığına değinerek, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivaliyle 64 ayrı noktada 14 Kasım'a kadar insanlar Beyoğlu'nda dolaşırken hayatın her alanında sanatla bir araya gelecekler." dedi.

Galerinin, usta sanatçı Hikmet Barutçugil'in eserleriyle açılıyor olmasının önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Türk ve Rus toplumları ikisi de kadim kültüre önem veren, kendi geleneklerine önem veren halklara sahip. Onlarla birlikte yaptığımız her çalışmada daha fazla ortaklıklarımız olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Haydar Ali Yıldız da Türklerin büyük bir medeniyetin mensupları olduğuna dikkati çekerek, kültür ve sanatta bu medeniyetin değerlerini yaşatıyor olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Bu galerinin açılışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür sanat vizyonunu takip ettiklerinden bahseden Yıldız, "'İstanbul'a, Beyoğlu'na kültür ve sanatı getireceğiz' diyenlere en güzel cevabı İstiklal Caddesi'nde böyle bir sanat galerisiyle göstermiş oluyoruz. Bir 29 Ekim'de, bir Cumhuriyet Bayramı'nda AKM'nin açılışıyla Beyoğlu'na sanatın nasıl geldiğini bir kez daha herkesi şahit kılarak göstereceğiz." dedi.

Yıldız, açılışıyla birlikte tüm sanatseverleri artık AKM'ye davet ettiğini söyleyerek, "AKM artık bizim buluşma noktamız, bütünleşme noktamız." diye konuştu.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Burarov da Başkonsolosluk ile galerinin komşu olduklarını belirterek, yapılan ilk serginin Türk-Rus sanatçıların ortak sergisi olmasının manidar olduğunu ifade etti.

Hikmet Barutçugil ise serginin hikayesinin, atölyesini ziyaret eden 4 Rus ressamın ebru sanatından etkilenmesiyle başladığını anlatarak, "Ebru üzerine resim yapmalarını istedim ve fikir çok beğenildi. Böyle bir pandemi dönemine denk gelmesinden ötürü hanımefendiler 'ebru ile şifa bulduklarını' söyleyince, adını da 'Şifa Veren Sanat-Ebru' koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin küratörü Aygül Okutan ise Beyoğlu Belediyesinin bu şahane galerisinde sergi açıyor olmaktan onur duyduğunu kaydederek, "Bizi böyle bir sergiye davet ettikleri için Hikmet Barutçugil ve Beyoğlu Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkürler sunuyoruz." dedi.

İstiklal Caddesi'nde, yerel ve uluslararası sergilerle kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak mekan, Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir sanat durağı olacak.

Ebrunun, çağdaş ve uluslararası yorumlarının izlenebileceği, gelecek nesiller için ilham kaynağı olacak eserlerin yer aldığı sergi, Ocak sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı

Beyoğlu Belediyesi, Hikmet Barutçugil, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açıldı - Son Dakika
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