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GAGİAD 12. ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika

GAGİAD 12. ödül töreni gerçekleşti

15.10.2021 22:29

GAGİAD 12. ödül töreni gerçekleşti Çevresi, yaşadığı toplum için fark oluşturan ve örnek teşkil eden kişi ve kurumların başarılarının taçlandırıldığı 12. GAGİAD ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

GAGİAD 12. ödül töreni gerçekleşti

GAZİANTEP - Çevresi, yaşadığı toplum için fark oluşturan ve örnek teşkil eden kişi ve kurumların başarılarının taçlandırıldığı 12. GAGİAD ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 12.'si düzenlenen GAGİAD Ödül töreni gerçekleşti. Toplam 18 kategoride 23 ödülün verildiği törende, Genç yetenek, bilim, basın yayın, eğitim, edebiyat, gastronomi, sanat, tiyatro sinema, spor takım, spor bireysel, sağlık, kadın girişimci, sosyal hizmetler, kültür ve çevre, yaşayan tarih, Arge girişimci, GAGİAD Özel ödülü ve GAGİAD Başarı ödülü kategorilerinde 23 ödül dağıtıldı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bu yıl 12. Ödül törenimizi düzenliyoruz"

Bu yıl 12. Ödül törenini düzenlediklerini ifade eden Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin 27. Yılını doldurmanın haklı gururu ve mutluluğunu bugün bir kez daha sizlerle yaşıyoruz. Gücünüz gücümüzdür diyerek çıktığımız yolda bu yıl 12.'sini düzenlediğimiz ödül törenimizde hayatını bir amaç uğruna adamış, yaşadığı toplumda fark oluşturmuş idealleri peşinde koşmayı hedef edinmiş, ufak ya da büyük demeden şehrine ve ülkesine katkı sağlamak için üstün çaba göstermiş kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunmak bizim için büyük ve önemli bir toplumsal görev haline gelmiştir" dedi.

"Hem başarmak hem de başarıyı alkışlamak için hiç durmadan çalışıyoruz"

Hem başarmak hem de başarıyı alkışlamak için hiç durmadan çalıştıklarını söyleyen Koçer, "Gaziantep olarak salgının etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Bir yandan üretimi korumayı başarırken, diğer yandan istihdamımızı ve ihracatımızı arttırıyoruz. GAGİAD Olarak gerek şehrimizin gerekse ülkemizin ekonomik kalkınma sürecine katkı sunmaya devam ediyoruz. Burada bulunan sayın kurucularımız, üyelerimiz ve başkanlarımızın yaklaşık 23 yıl önce başlattığı ilk ödül törenimizden bu yana hem başarmak hem de başarıyı alkışlamak için hiç durmadan çalışıyoruz. İlki 1998 yılında gerçekleşen ödül törenimizi yıllarca gelenek olarak sürdürüp bu günlere taşıyan tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz GAGİAD Olarak Başarının ve başarılı kişiye övgüye ve ödüle layık olduğunu düşünüyoruz. Ödüllerin sağlayacağı iç motivasyonun yeni başarılara vesile olacağına inanıyoruz. 12. Ödül törenimiz ödül komisyonumuz tarafından yürütülen ve uzun çalışmalar sonucu ortaya konan bir çabanın sonucudur" şeklinde konuştu.

"GAGİAD'a ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer GAGİAD ve yönetimine teşekkür ederek, "GAGİAD'a ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Bu ödül çok değerlidir. Böylesine önemli bir Panorama müzesinde milli mücadele ruhunu bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkınca anlayabilmek adına çok anlamlı buluyorum. Bu müzede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, burada bir başarı varsa bunun bütün Gaziantep'in herkesin başarısı olduğunu vurgulayarak, ödülünü Gaziantep adına aldığını ifade etti.

"Atalarımızın bize bıraktığı o mücadele ruhunu lütfen hiçbir zaman kaybetmeyelim"

Atalarının kendilerine bıraktığı mücadele ruhunun kaybedilmemesi gerektiğini belirten SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Başta Cihan Başkanım olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. 9 yaşından 90 yaşına kadar herkesi çok imtinayla seçerekten burada ödüle layık görerek farkındalık oluşturdular. İşte Gaziantep budur. Atalarımızın bize bıraktığı o mücadele ruhunu lütfen hiçbir zaman kaybetmeyelim" diye konuştu.

Adil Sani Konukoğlu, Nejat Koçer, Fatma Şahin, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat GAGİAD 12. ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika


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