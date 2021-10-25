Gaziantep'te "Aile ve Baba" konulu fotoğraf yarışması sergisi açıldı - Son Dakika

KADEM Gaziantep Temsilciliğince, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğiyle düzenlenen "Aile ve Baba" konulu fotoğraf yarışması sergisi açıldı, yarışmanın ödül töreni yapıldı.

GAÜN Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide 445 fotoğraf arasından seçilen yaklaşık 43 eser yer aldı.

Açılışı yapılan serginin ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM'in güvenli toplum ve adil gelecek inşa etmek amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Kadınların hayatın her anlamında aktif olması gerektiğini belirten Gümrükçüoğlu, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan ise Türkiye'nin her yerinden yarışmaya ciddi bir katılım olduğunu belirterek, "Gençlerimiz ve fotoğraf tutkunları gerçekten çok ilgi gösterdiler bu yarışmaya. Burada amaç her zaman aile ve babayı ön planda tutmaktır. Fotoğrafları seçerken gerçekten çok zorlandık. Eserlerin hepsi birbirinden güzel." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmanın birincisi Faysal Kamber, ikincisi Mehmet Aslan ve üçüncüsü Durmuş Ceylan'a ödülleri verildi.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer ilgililer katıldı.