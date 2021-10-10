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İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı

10.10.2021 21:32

İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı İzmir'de memleket hasreti çeken Şanlıurfalıların memleket hasretini gidermek ve Şanlıurfa'nın tanıtımını sağlamak için düzenlenen 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' başladı.

İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı

İZMİR - İzmir'de memleket hasreti çeken Şanlıurfalıların memleket hasretini gidermek ve Şanlıurfa'nın tanıtımını sağlamak için düzenlenen 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' başladı. Etkinliğe çok sayıda İzmir'de yaşayan Şanlıurfalı vatandaş katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Dünyanın En Eski Mutfağı' sloganıyla, UNESCO'ya aday müziği ve 12 bin yıllık tarihiyle Şanlıurfa'nın gastronomisini, müziğini, kültürel zenginliklerini ve kente özgü değerlerini tanıtmak üzere Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de düzenlenen 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' Konak Gündoğdu Meydanı'nda başladı. Saat 18.00'de başlayan etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Başkanı Koçali Al, İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı'nın yanı sıra Şanlıurfa ve İzmir milletvekilleri, İl ve İlçe Başkanları ile İzmir'de yaşayan Şanlıurfalılar katıldı.

"Çok güzel bir karşılama oldu"

Şanlıurfa Tanıtım Günleri için etkinlik alanına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yan yana giriş yapan Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, karşılama için memnun olduklarını söyledi. Başkan Beyazgül, "Pandemi biraz yavaşlayınca, müziğimizi aldık. Çiğ köftemizi aldık, Ege'nin incisi İzmir'e geldik. Burada çiğ köftemiz yoğruluyor ve sıra gecemiz olacak. Tüm İzmirlilere, buradaki federasyonlarımıza, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir karşılama oldu. Çiğ köftemizin içine de sevgimizi koyuyoruz ve İzmirliler ile paylaşacağız. Şanlıurfa'da 3'ü 1 arada diye bir kavramımız var. Bu da tarih, müzik ve lezzet... Lezzetimizi ve müziğimizi aldık getirdik. Tarihimiz için de sizlerin oraya gelmesi lazım diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şeref getirdiler"

Etkinlik alanında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Şanlıurfa ile İzmir'in kardeş şehir olduğuna vurgu yaparak, "Biz de başkanımızı, derneklerimiz ve federasyon heyetimizi burada misafir etmekten çok mutluyuz. Şeref getirdiler ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Koçali Al kardeşim az önce seslenerek kardeş şehir ilan etti bizi. Biz zaten kardeşiz. Bu kardeşliğe şimdi de güzel bir lezzet katılacak. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey de bu kardeşlik. Bu kardeşliğe vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Emek veren herkese minnettarız" açıklamasında bulundu.

Etkinlikte Şanlıurfa'dan yola çıkan sanat ve gastronomi tırı, etkinliğe katılan misafirlere, Şanlıurfa'ya özgü tescilli lezzet olan çiğ köfte ikramı yaptı. Çiğ köftenin tadına bakan katılımcılar aynı zamanda, Şanlıurfa'ya özgü şarkı ve türkülerle eğlendi.

İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı

Zeynel Abidin Beyazgül, Tunç Soyer, Şanlıurfa, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
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