Karadeniz kıyısından topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Erçin Gül, deniz kıyısında topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce dizinden menisküs ameliyatı olan Gül, evde geçirdiği süreyi internette ilgisini çeken ağaç parçalarından yapılan çalışmaları araştırarak değerlendirdi.

Gül, daha önce memleketi Sinop'un yanı sıra Ordu sahilinden topladığı ve evinde biriktirdiği ağaç parçalarıyla çocuklarına oyuncak ve süs eşyaları yaptı.

Zamanla kendisini geliştiren Gül, daha sonra insan silüeti ve hayvan figürleri çalışmalarına yoğunlaştı.

Gül, uğraşısı zamanla tutkuya dönüşünce muhasebeciliği bıraktı, ardından da evinin bodrum katında atölye oluşturdu.

Erçin Gül, meraklılarına da ulaştırdığı eserleri için kişisel sergi açmayı hedefliyor.

"Dünyanın farklı yerlerinden güzel tepkiler alıyorum"

Erçin Gül, AA muhabirine, ilk zamanlarda çalışmalarının görülmesi ve satışı için Ordu'da ve Sinop'ta tezgah kurduğunu söyledi.

İnsanların, detaylı ve farklı olan eserlerine ilgi gösterdiğini belirten Gül, Sinop'ta sanat camiasından tanıştığı kişinin olumlu tepki ve önerileri doğrultusunda işini geliştirmek için daha fazla çalıştığını belirtti.

Gül, yaklaşık 4 yılda 300'e yakın eser ürettiğini dile getirerek, "Amacım her eserimde bir adım ileri gitmek. Bu işin sonu ne ise oraya kadar gitmek istiyorum. Türkiye'de kişisel sergi açmak istiyorum. Özellikle yurt dışında da sergi açmayı istiyorum." dedi.

Genelde doğayla ilişkili çalışmaları olduğuna işaret eden Gül, insanların yaşadıkları ruh hallerini yansıtan çalışmalara da ağırlık verdiğini aktardı.

Gül, geri dönüşüm konusunda hassas olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle geri dönüşüm sanatçısı olduğumu düşünüyorum çünkü ben sellerle denize gitmiş, tuzlu suyla harmanlanmış, bir süre sonra sahile vurmuş ve orada güneşin sıcaklığıyla birlikte dış kabuğu soyulmuş, tamamen doğanın geri attığı malzemeyi topluyorum. Onlardan eser üretiyorum. Bu da bir nevi geri dönüşüm oluyor. Bunları insanlar sanat galerilerinde, evlerinde ya da iş yerlerinde görebiliyorlar. Bu, benim için çok mutluluk ve onur verici bir durum."

Gül, ilk başta sahilden ufak objeler için küçük parçalar topladığını, şimdiki çalışmalarında ise yüzlerce parçanın içerisinden itinayla seçim yaptığını söyledi.

Sanat fuarı ve galerilerde karma sergilere eserleriyle katıldığını ancak henüz kişisel sergisinin olmadığını belirten Gül, sosyal medya hesabından eserleriyle ilgili yaptığı paylaşımlara dünyanın farklı yerlerinden güzel tepkiler aldığını sözlerine ekledi.