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Karkamış'ta 3 bin yıl önce yönetici olan kadının mühürlerine rastlandı - Son Dakika

Karkamış'ta 3 bin yıl önce yönetici olan kadının mühürlerine rastlandı

28.10.2021 13:27
Karkamış'ta 3 bin yıl önce yönetici olan kadının mühürlerine rastlandı

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, "Matiya" adında kadın yöneticiye ait olduğu belirlenen mühür ve baskılar bulundu.

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, "Matiya" adında kadın yöneticiye ait olduğu belirlenen mühür ve baskılar bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'nın Bolonya Üniversitesinden Prof. Dr. Nicolo Marchetti'nin başkanlığında, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker'in başkan yardımcılığında Türk-İtalyan ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında, hiyerarşik düzende en yüksek görevlilere ait onlarca kil mühürleme bulundu.

Anadolu hiyeroglif yazılı mühür baskılarından üçte ikisinin "Geç Tunç Çağı" olarak tanımlanan dönemde Matiya adlı bir kadına ait olduğu belirlenirken, bu keşif, ilgili dönemde kadınların da devlet yönetiminde önemli bir ekonomik role sahip olabileceğini gösterdi. Bu mühürlemeler doğrultusunda yapılacak çalışmalarda kadınların devlet yönetimindeki geçmişi de araştırılacak.

Kazı çalışmalarında Orta Asur Krallığı'nın önemli tüccarlarından Piradu ile adaş (ya da kendisi) bir görevliye ait mühür baskılarını içeren bir bulla da bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Piradu'nun kimliği, Hitit Devleti'nin yıkılışına doğru bozulan Hitit-Asur ilişkileri ve dönemin bazı olaylarının kronolojisinin çözümlenmesine katkı sunacak. Bu bulgulara ilaveten modern mezarlık alanının hemen altındaki Demir Çağı Mezarlığı'nda antik mezarlara zarar vermesinin önüne geçebilmek adına kurtarma kazıları yürütülürken son iki yıl içerisinde M.Ö. 8 ve 7'nci yüzyılların kültürel ve geleneksel anlayışına işaret eden bulgulara ulaşıldı. Bunlardan biri hiç kuşkusuz, M.Ö. 8'inci yüzyılın ilk yarısında Kral Kamani döneminden Sanai adında birine ait olduğu keşfedilen kireç taşı mezar steli oldu."

Elde edilen bulguların muhafaza edilmesi için Büyükşehir Belediyesince Karkamış'ta yürütülen bilimsel ve akademik çalışmalar için bir Kazı Evi inşa edildiği, eserlerin ilk temizlik ve onarımları ile korunmalarının müzeye teslim edilene kadar burada sağlanacağı aktarılan açıklamada, yapının, açık avlusu ve yaklaşık 2 bin 250 metre kare alan üzerinde yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesince, Karkamış Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan mimari kalıntılar ile yapıların dış etkenler ve hava koşullarından daha az etkilenmesi amacıyla çatı projesi hazırlandığı belirtildi.

Örenyeri Giriş ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi doğrultusunda da otopark, bilet gişesi, güvenlik, kafe, satış birimleri, antik kentin tarihi ve yapıların önemi ile ilgili tanıtım filmlerinin yayınlanacağı sinevizyon odası, geçici açık sergi salonu, bölge ve dünya arkeolojisi konulu konferans ile toplantıların yapılmasının yanı sıra özellikle bölgesel bazlı turizm ve arkeolojik sorunların ve önerilerin değerlendirilip tartışılması için çok amaçlı salon, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, cevaplanmasına yönelik danışma biriminin bölgeye kazandırılacağı ifade edildi.

Hasan Peker, Mezopotamya, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karkamış'ta 3 bin yıl önce yönetici olan kadının mühürlerine rastlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karkamış'ta 3 bin yıl önce yönetici olan kadının mühürlerine rastlandı - Son Dakika
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