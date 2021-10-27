Kayseri Altın Çınar Film Festivali 3-6 Kasım'da düzenlenecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Anadolu Sinemacılar Derneği ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde 3- 6 Kasım'da düzenlenecek 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, kısa film jüri başkanlığını, yönetmen, senarist ve yapımcı Raşit Çelikezer üstlendi.

Ülkenin her yerinden yüzlerce eserin katıldığı yarışmada, kısa film dalında oyuncu Ece Özdikici, oyuncu-yönetmen Rıza Sönmez, yapımcı Umut Eğitimci ve yönetmen Sinan Sertel jüri üyesi olacak.

Belgesel film dalında ise jüri başkanlığını yönetmen Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin yapacak.

Belgesel film jürisinde Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi, Dr. Öğretim Üyesi Meliha Elif Demoğlu, öğretim görevlileri Hacı Mehmet Duranoğlu ve Tayfun Belet yer alacak.

Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı, ulusalda ise sinema sanatını ve genç sinemacıları desteklemeyi hedefleyen festival kapsamında, yan etkinlik olarak söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festivalde "Ulusal Kısa Film Yarışması"nda finalist filmler Ajotin, Bir An Sonra Tıpkı Bir Düş Gibi, Bir Nehir Kıyısında, Brigitte Bardot, Burhan, Düdük, Esinti, Hemnefes, Madun ve Vesikalık, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nda ise 2-0, Aklın Bende Kalmasın, Bu da mı Gol Değil, Çanakkale'nin Son Şehidi, EDE-Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm, Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi, Filistin Mahallesi, Seval, Töz ve Uçurumun Kıyısında yarışacak.