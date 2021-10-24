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Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler - Son Dakika

Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler

24.10.2021 13:26
Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler

Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler Oyuncu Volkan Özman: "Bir oyuncu olarak trilyonlar harcasanız böyle bir fırsat elde edemezsiniz" Maden çalışanlarının yaşamlarına dokunmak ve onlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek adına tüm Türkiye'yi dolaşan tiyatro ekibi,...

Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler

Oyuncu Volkan Özman: "Bir oyuncu olarak trilyonlar harcasanız böyle bir fırsat elde edemezsiniz"

ANKARA - Maden çalışanlarının yaşamlarına dokunmak ve onlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek adına tüm Türkiye'yi dolaşan tiyatro ekibi, 10 bini aşkın madenciye ulaştı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 4 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan tiyatro ekibi ise, bu iş kazalarını en aza indirgemek adına bir tiyatro ekibi kurdu. 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' adlı 8 bölümlük oyun ile Türkiye'yi gezen tiyatro ekibi, maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliğini, drama yoluyla anlattı. Madencilerin hayatlarına dokunmak adına, 28 ilde 58 gösteri düzenlendi, 10 bini aşkın madenciye ulaşıldı.

"Bize çok güzel dönüşler oldu madencilerden"

Oyunun senaristi ve yönetmeni Mustafa Baysal, böyle bir projenin içinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, daha önce böyle bir deneyim yaşamadığını söyledi. Oyunla birlikte birçok madenciye ulaştıklarını dile getiren Baysal, "Ben oyunun yazarı ve yönetmeni olarak benim yazdığım bir cümlenin çok çok uzak şehirlerde, Hakkari gibi, Adıyaman gibi şehirlerde söylenmesi kendi adıma başlı başına onur ve guru benim için. Bize çok güzel dönüşler oldu madencilerden. Onların oyunu izlediklerinde duygulandığı anlar oldu. Gülümsediği, kahkaha attığı anlar oldu. Buradaki yazdığımız oyun karakterleriyle bütünleştiklerini gördük" dedi.

Oyunun yazım aşamasında ciddi araştırmalar yaptığını kaydeden Baysal, "Gerçekten birçok madenciyle konuştum onların anılarını dinledim. Cidden ülkemizde böyle maalesef bir daha hatırlamak istemediğimiz, başımıza bir daha gelmesini istemediğimiz şeyler oldu. İnşallah bundan sonrasında olmaz" diye konuştu.

"Trilyonlar harcasanız böyle bir fırsat elde edemezsiniz"

Tiyatro oyuncusu Volkan Özman ise hayatının en güzel projelerinden biri olduğunun altını çizerek, "Unutamayacağımız bir projeydi. 10 bin küsur kişinin kalbine ulaştığımızı düşünüyoruz. Bir kişiyi bile güldürebilirsek, mutlu edebilirsek bizim için çok büyük kar demiştik. O 10 bin kişiyi de güldürdük, mutlu ettik. Hayatlarına dokunduk, onlar bizim hayatlarımıza dokundular. Bir oyuncu olarak belki trilyonlar harcasanız böyle bir fırsat elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunları sırasında yaşadığı bir anasını paylaşan Özman, "Bir gün madencinin biri geldi ve 'yanlış anlamayın. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Bana bir kitap önerebilir misiniz?' dedi. İnanın hala tüylerim diken diken oluyor. Bir şey diyemedim. Konuşacak halim kalmadı benim onu duyunca. Kimileri geldi dedi ki 'keşke ailelerimize çocuklarımıza da oynasaydınız. Çünkü bilmiyorlar bizim ne iş yaptığımızı'. Tiyatroyu bırakın, şehir görmeyen insanlar vardı"

"Çalışma hayatında güvenli, sürdürülebilir çalışma ortamını oluşturmayı esas alıyoruz"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise "Farkında olmadığımız bir dünyada, yeterince farkında olunmayan şartlarda bizim için, ülkemiz için, geleceğimiz için üretim yapan madencilerimiz ve onları özlemle bekleyen aileleri var. Biz bu gerçeğin toplumun tüm kesimlerinde anlaşılması, maden sektöründe çalışan arkadaşlarımızın ne kadar kıymetli ve önemli iş yaptığını görülmesi" değerlendirmesinde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanlar için esas olduğunu da söyleyen Uzunkaya, "Biz çalışma hayatında güvenli, sürdürülebilir çalışma ortamını oluşturmayı esas alıyoruz. Bu yönüyle baktığımızda en riskli, en sıkıntılı alanlardan biri olan maden sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, tedbirlere uymak suretiyle güvenli ve sürdürülebilir maden hedefine ulaşmak için arkadaşlarımız 28'inci ilde 58'inci gösterilerini gerçekleştirmiş olacaklar. 10 bin 68 maden çalışanımız hem yaşadıkları bu süreci ve onlarla ilgili daha ciddi bir farkındalığın oluşması adına verilen mesajları ve interaktif bir süreç yürütüldüğünden dolayı madencilerimizin ağzından onların yaşadıklarını, deneyimlerini önerilerini dinleme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler
Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler
Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler
Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler

oyunlar, Türkiye, Tiyatro, Maden, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madencilerin hayatlarına dokunmak için tüm Türkiye'yi gezdiler - Son Dakika
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