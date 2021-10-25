Şanlıurfa'da Hacı Bektaş-ı Veli anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yılı dolayısıyla anıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hacı Bektaş'ı rahmetle ve minnetle andığını belirten Vali Erin, "Sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın ihtiyacı olan değerlerin önemini Hacı Bektaş-ı Veli anlatmıştır. 2021 yılının Hacı Bektaşı Veli Yılı olarak kabul edildi. Yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve anılacak. Bizde bugün Şanlıurfa'da hep birlikte anıyoruz." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de şiirlerini okuduğu Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatının anlam ve öneminden bahsetti.

Yıl boyunca Hacı Bektaş'ın çeşitli etkinliklerle anılacağını aktaran Beyazgül, "Esnafın ahilik merkezi ışığı olmuştur. O kardeşlik bugün Anadolu'da devam ediyor. Bu Hacı Bektaş sayesinde olmuştur. Kendi değerlerimizi tanımamıza ihtiyaç var. Düşünce ve öğretilerini çokça tekrar etmemiz gerekiyor. Ağaç yurt, insan sevgisi dilde değil gönülde olacak. İnsanlığın buna ihtiyacı var." diye konuştu.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş ise günün anlam ve önemine ilişkin sunum yaptı.

Etkinliğin ardından katılımcılar Harran Üniverisitesi'nde fidan dikimi ve aşure dağıtımına katıldı.