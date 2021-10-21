Şiirin ve edebiyatın nabzı Kahramanmaraş'ta atıyor - Son Dakika

Şiirin ve edebiyatın nabzı Kahramanmaraş'ta atıyor

Kentte düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 100'e yakın etkinlikte Türk edebiyatının ünlü simaları konuk ediliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta '2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri', 15 ülkeden yazar-şairin katılımıyla başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan etkinliklerde, İlkokul, lise, ortaokul, yetişkin ve yabancı uyruklulara yönelik düzenlenen öykü, deneme, şiir okuma ve yazma yarışmalarının yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in hatırasına ses yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmalarda 12 farklı kategoride 48 ödül dereceye girenlere verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği "Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri" bu yıl da edebiyatseverlerle buluşuyor. 22 Ekim'e kadar sürecek edebiyat günlerinde, 15 farklı ülkeden 100'e yakın yazar ve şair konuk ediliyor. Konferans, panel, söyleşi, konser ve tiyatro gibi birbirinden renkli etkinlikler, şehrin 11 ilçesinde vatandaşlarla buluşturuluyor.

'Aşık Mahzuni Şerif besteleri ses yarışması'

Devam eden 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'nde edebiyatın birçok dalında yarışmalar da düzenlendi. İlkokul, lise, ortaokul, yetişkin ve yabancı uyruklulara yönelik düzenlenen öykü, deneme, şiir okuma ve yazma yarışmalarının yanı sıra Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yetişen Aşık Mahzuni Şerif'in hatırasına ses yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmalar kapsamında; 12 farklı kategoride 48 ödülün sahibini bulurken, yılın öykü, roman ve şiir kitapları ve dergisi de Necip Fazıl Kısakürek, Erdem Beyazıt, Bahaettin Karakoç gibi Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin adı verilen "Kahramanmaraş Ödülleri" ile seçilmiş olacak.

Kentte düzenlenen 100'e yakın etkinlikte Türk edebiyatının ünlü simaları konuk ediliyor. Bilim ve Felsefe Tarihçisi İhsan Fazlıoğlu 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Yunus Emre ve tasavvuf bağlamında birçok konferans ve söyleşide konuşmacı olarak yer alıyor. Ayrıca Yedi Güzel Adam'ın şehrinde Serdar Tuncer, birçok şiire ses oldu. Kentte ağırlanan bir diğer isimse TRT'de yayımlanan "Gönül Dağı" dizisinin hikaye yazarı Mustafa Çiftçi oldu. Sanatçı İsmail Altunsaray'ın " Karacaoğlan'dan Neşet Ertaş'a Türküler" adlı konserinin de gerçekleştirileceği etkinliklerde Derviş Zaim, M. Fatih Andı, Dursun Ali Tökel, Haşim Şahin, Turgay Anar, Cemal Şakar, Güray Süngü, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Güven Adıgüzel ve Hüseyin Akın gibi birçok isim program gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, " Fransa'dan Filistin'e kadar 15 ülkenin önemli şair ve yazarlarını, ülkemizin birbirinden değerli isimleriyle aynı konferans ve oturumlarda buluşturuyoruz. Bu sene festivalimizin merkezine iki önemli büyüğümüzü Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'u merkeze koyarak devam etmek istedik. Geçtiğimiz sene, okulların kapalı olmasından dolayı planladığımız yazarlar okullarda programlarını gerçekleştirememiştik; bu sene yazarlarımızı, öğrencilerimizle de buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.