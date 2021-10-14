Üye Girişi
DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor - Son Dakika

DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor

14.10.2021 12:02

Kilis'te, 5 yıl önce terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu 3 çocuğu yaşamını yitiren Suriyeli Fatma Cüneyt, açtığı dernekte "ailem" dediği 130 çocuk ve yetişkine destek oluyor.

Kilis'te, 5 yıl önce terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu 3 çocuğu yaşamını yitiren Suriyeli Fatma Cüneyt, açtığı dernekte "ailem" dediği 130 çocuk ve yetişkine destek oluyor.

Eşi Suriye'de iç savaşın başladığı dönemde Esed güçlerince tutuklandıktan sonra 4 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan ve Kilis'e yerleşen Fatma Cüneyt, 18 Nisan 2016'da DEAŞ tarafından atılan roketin kaldıkları eve düşmesi sonucu 3 çocuğunu kaybetti.

Hayatta kalan 14 yaşındaki oğlu Ahmed ile teselli bulmaya çalışan Cüneyt, sivil toplum kuruluşlarının verdiği psikososyal desteklerle hayata tutundu.

Eylül 2020'de "Yarının Umudu Derneği"ni kuran Cüneyt, gönüllü öğretmenlerle ücretsiz dersler vererek ağırlıklı Suriyeli aileler olmak üzere çocukların ve yetişkinlerin hayatına dokunuyor.

Kur'an-ı Kerim öğreticisi Fatma Cüneyt, AA muhabirine, çocuklarını kaybettikten sonra annelik duygusunu kaybetmemek için dernek açtığını söyledi.

Çocuklar Kur'an, kadınlar el işi, Türkçe, mozaik, resim yapmayı öğreniyor

Derneğe gelen çocuklara anne olarak baktığını anlatan Cüneyt, "Çocuklarım şehit olduktan sonra bana Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir miktar para verildi ve o parayla burayı kurdum. Çocuklar buraya resim yapmaya geliyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Şarkı söylüyor. Kadınlar da el işi ve Türkçe öğrenmeye geliyor. Geri dönüşüm malzemelerinden süs eşyaları yapıyorlar. Birçok genç de buraya gelerek mozaik, resim yapmayı öğreniyor." dedi.

"Kocaman bir ailem oldu"

Gönüllü öğretmenlerle 130 kişiye eğitim verdiklerini dile getiren Cüneyt, çocukları da sokaktaki kötü alışkanlıklardan korumayı hedeflediklerini söyledi.

Tek başına derneğin giderlerini karşılamaya çalıştığını, sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini ifade eden Cüneyt, şöyle devam etti:

"Dernekte bu kadar genç, kadın ve çocukları gördükten sonra çocuklarımın yerine kocaman bir ailem oldu. Sanki Allah benden çocuklarımı alırken yerine çok büyük bir aile verdi. Bu ailem evime de gelir gider. Evim artık boş kalmıyor. Birlikte bir yerlere gidiyoruz, beraber bir şeyler yapıyoruz. Hayatta kalan tek oğlum Ahmed de derneği kurduktan sonra çocuklarla beraber vakit geçiriyor. Artık kendini daha iyi hissediyor. Onlarla sosyalleşip bağ kuruyor. Hem benim için hem de oğlum için çok iyi etkileri oldu."

"Çocuklarımın mezarları burada olduğu için buradan ayrılamıyorum"

Eğitime gelen kadınlarla küçük bir atölye açarak derneğe katkı sağlamayı hedeflediklerine değinen Cüneyt, şöyle konuştu:

"Derneğin dışında açacağımız atölyede dikiş makinalarıyla örtü, yorgan gibi ürünler dikerek elde edeceğimiz gelirle buranın kirasını ödeyeceğiz. Avrupa'ya gitmek için Birleşmiş Milletler bana hak tanıdı. Ama benim çocuklarımın mezarları burada olduğu için buradan ayrılamıyorum. Bu yüzden bu mekan ve Kilis benim için çok özel."

Hayatın bir umut olduğunu aktaran Cüneyt, çocuklarını kaybettikten sonra kendisini hayata tutan şeyin umut olduğunu dile getirdi.

Cüneyt, Suriyelilere sunduğu katkı ve verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor
DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor
DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor
DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor
DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor

Suriyeli, Terör, Kilis, DEAŞ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor - Son Dakika


Son Dakika

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat 12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor 12:20 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor 12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor

Son Dakika Haberleri
12:51 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor
12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda         
12:33
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, açtığı dernekle yeni hayatlara dokunuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement