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Son dakika haberi... Ağrılı kadınlar güneşte kurutup ateşte kavurdukları erişteleri kışa hazırlıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Ağrılı kadınlar güneşte kurutup ateşte kavurdukları erişteleri kışa hazırlıyor

14.10.2021 12:06
Son dakika haberi... Ağrılı kadınlar güneşte kurutup ateşte kavurdukları erişteleri kışa hazırlıyor

Bir son dakika haberine göre Asırlık hamur lezzetlerinden erişte, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Ağrı'da da kadınların meşakkatli çalışmasının ardından kışın tüketilmeye hazır hale geliyor.

Asırlık hamur lezzetlerinden erişte, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Ağrı'da da kadınların meşakkatli çalışmasının ardından kışın tüketilmeye hazır hale geliyor.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünden kadınlar, sonbaharın gelişiyle bu yıl da kış sofralarını süsleyecek erişteleri imece usulü yapmaya başladı.

Dere kenarlarındaki tarlalar ve geniş bahçelerde bir araya gelen kadınlar, bir gün önce yoğurdukları ve dinlenmeye bıraktıkları hamurla işe koyuluyor.

Yöre kadınları, hamuru makineden geçirerek elde ettikleri erişteyi, ağaçtan ağaca bağladıkları metrelerce uzunluktaki iplerin üzerine dizerek kurumaya bırakıyor.

Erişteler, güneşte kuruduktan sonra odun ateşi üzerine konulan sacda kavruluyor. Yanmaması için sürekli karıştırılan erişteler, paketlenerek kışın tüketilmek üzere hazırlanıyor.

Yörede çok seviliyor ve en çok kışın tüketiliyor

Kadınlardan 58 yaşındaki Sebile Demirci, AA muhabirine, erişte yapmayı anneleri ve büyüklerinden öğrendiklerini söyledi.

Eriştenin daha çok kışın tüketildiğini ve çok sevildiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Annelerimiz erişteyi nasıl yaptıysa biz de onlar gibi yapıyoruz. Unu eleyip hamur yapıyoruz ve içine yaklaşık 60 yumurta bırakıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra bir gün dinlendiriyoruz. Bugün de hava çok güzel, biz de komşularımızla erişte yapımına başladık. Künde haline getirdiğimiz hamuru makineden geçirip iplerin üzerine bırakarak kurutuyoruz. Erişteler yaklaşık bir saatte kuruyor. Daha sonra da yaktığımız ateşte kavurup eve götürerek pişiriyoruz. Havalar güzel olursa her sene bu mevsimde erişte yapmaya başlıyoruz. Ürettiğimiz eriştelerin bir kısmını İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan çocuklarımıza gönderiyoruz."

Kadınlardan 61 yaşındaki Çiçek Demirci de eskiden erişteyi bıçakla keserek yaptıklarını, son yıllarda ise herkesin makine kullanmaya başladığını belirterek, kışın haftanın bir günü evlerde erişte piştiğini söyledi.

Sevda Deniz de erişte yapımının zorluğuna işaret ederek, "Erişte yaparken birbirimize yardım ediyoruz. Zor iş ama biz eğlenerek yapıyoruz. Erişte, diğer yemeklerden farklı ve kışın soğuk havalarda çok tüketiliyor. Atalarımızdan kalan geleneksel yemeklere sahip çıkmalıyız. Bu yemekler asırlardan bu yana yapılıyor." diye konuştu.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Ağrılı kadınlar güneşte kurutup ateşte kavurdukları erişteleri kışa hazırlıyor - Son Dakika


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