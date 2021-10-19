Üye Girişi
Tarihi Taşhan'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika

Tarihi Taşhan'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

19.10.2021 16:55
Tarihi Taşhan'da

Samsun'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" Projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Samsun'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" Projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Tarihi Taşhan'da açılan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, AA muhabirine, Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu koleksiyonunun Bayburt'tan başlayıp Zonguldak Ereğli'ye kadar devam edecek olan turnesini Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beklentilerinin daha çok gençler ve öğrenciler olduğunu dile getiren Fırat, şunları kaydetti:

"Hedefimiz onlara eski dönemlerde yaşamış sultanlar, alimler, bilim insanları gibi şahsiyetlerin ve ecdadımızın bize neleri bıraktıkları ve neleri kazandırdıklarını öğretebilmek. Serginin içinde kitreden dökümden ve silikondan yapılmış heykeller var. 12 Danişmend, 12 Selçuklu replika kostüm, şapkalar, menkıbe tasviri tablolar var. Herkes tarafından çok ilginç bulunuyor sergimiz. Sancaklar üzerinde menkıbeler yazılı. Hatta yabancı ziynetçilerimiz için de tabloların üzerine metinlerin İngilizce çevirilerini de yazdık. Karadeniz'de 13 şehirde olmak üzere toplam 60 farklı noktada ziyaretçileriyle buluşacak olan bu sergimiz atalarımızın Anadolu'ya geldikleri dönemlerdeki yaşam biçimleri, giyim, kuşamları ve kültürleri hakkında bizlere bilgi veriyor. Tüm Samsunluları sergimizi görmeye davet ediyoruz."

Tarihi Taşhan'da bugün açılan Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir Zamanlar Selçuklu koleksiyonu 23 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerle buluşacak, serginin bir sonraki durağı ise Amasya olacak.

Zonguldak Ereğli, Selçuklu, Samsun, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Taşhan'da 'Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den yanıt: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 16:53 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den yanıt: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi 16:48 Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? 15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla indirildi 15:30 Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla indirildi
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak 14:15 Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak

Son Dakika Haberleri
16:46 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı
16:29 Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
16:04 Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
15:47 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı         
16:54
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar         
16:53
Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil         
16:47
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı         
16:37
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" diyerek yardım istedi         
15:58
Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım         
15:48
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 17:08:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi Taşhan'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement