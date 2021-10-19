Tarihi Taşhan'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika

Samsun'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" Projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Tarihi Taşhan'da açılan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, AA muhabirine, Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu koleksiyonunun Bayburt'tan başlayıp Zonguldak Ereğli'ye kadar devam edecek olan turnesini Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beklentilerinin daha çok gençler ve öğrenciler olduğunu dile getiren Fırat, şunları kaydetti:

"Hedefimiz onlara eski dönemlerde yaşamış sultanlar, alimler, bilim insanları gibi şahsiyetlerin ve ecdadımızın bize neleri bıraktıkları ve neleri kazandırdıklarını öğretebilmek. Serginin içinde kitreden dökümden ve silikondan yapılmış heykeller var. 12 Danişmend, 12 Selçuklu replika kostüm, şapkalar, menkıbe tasviri tablolar var. Herkes tarafından çok ilginç bulunuyor sergimiz. Sancaklar üzerinde menkıbeler yazılı. Hatta yabancı ziynetçilerimiz için de tabloların üzerine metinlerin İngilizce çevirilerini de yazdık. Karadeniz'de 13 şehirde olmak üzere toplam 60 farklı noktada ziyaretçileriyle buluşacak olan bu sergimiz atalarımızın Anadolu'ya geldikleri dönemlerdeki yaşam biçimleri, giyim, kuşamları ve kültürleri hakkında bizlere bilgi veriyor. Tüm Samsunluları sergimizi görmeye davet ediyoruz."

Tarihi Taşhan'da bugün açılan Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir Zamanlar Selçuklu koleksiyonu 23 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerle buluşacak, serginin bir sonraki durağı ise Amasya olacak.