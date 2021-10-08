Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı - Son Dakika

Kahveseverlerin heyecanla beklediği Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı. KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kapılarını açan etkinlik, özel tadım ve ikramların yanı sıra, atölyeler, barista gösterileri ve ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapıyor.

Türk Telekom Prime'ın bu yıl sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, müşterilerine özel yüzde 50 indirimli bilet ve özel kapıdan giriş ayrıcalığıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kahve severleri ağırlıyor. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın bir araya geldiği festival kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor.

KAHVENİN BİRLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Türk Telekom tarafından festival ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birleştirerek katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu eşsiz bir festival deneyimi yaşatıyor. Gastronomi alanında İstanbul'un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor."

FESTİVAL 10 EKİM'E KADAR DEVAM EDİYOR

Festivale katılım için biletlerin dsmbilet.com, biletino.com ve "Dream On" mobil uygulaması üzerinden alınabileceği ifade edildi. Prime'lılar ise PRIME KAHVE yazıp 6262'ye yollayarak veya Türk Telekom online mobil uygulamasından aldıkları şifreyi belirtilen bilet satış noktalarındaki "Davetiye Kodum Var" alanına girerek giriş indiriminden yararlanabilecek.

10 Ekim'e kadar devam edecek festival programının detayları ise şöyle;

08.10.2021 Cuma

2. Seans

16: 00-17: 00 Ars Longa

17: 00-18: 00 Ezgi Yelen

18: 15-19: 15 Burak Kut

09.10.2021 Cumartesi

1. Seans

10: 00-11: 00 The Golden Shore

11: 00-12: 00 The Abrakadabralar

12: 00-13: 00 Astrovelvet

13: 00-14: 00 Sattas

2. Seans

15: 00-16: 00 Elçin Orçun

16: 00-17: 00 Safiye

17: 00-18: 00 Fırat Akarsel

18: 15-19: 15 Can Bonomo

10.10.2021 Pazar

1. Seans

10: 00-11: 00 Vince The Moon

11: 00-12: 00 Hazi

12: 00-13: 00 Ece Barak

13: 00-14: 00Melis Fis

2. Seans

15: 00-16: 00 Kürşat Nayim

16: 00-17: 00 Ezgi Yelen

17: 00-18: 00 Ege Çubukçu

18: 15-19: 15 Gökhan Türkmen