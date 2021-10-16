Uludağ'da sonbahar güzelliği - Son Dakika

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde ağırlayan Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil "hazan mevsimi" olarak adlandırılan sonbaharda rengarenk bir görünüm alıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak bilinen Uludağ, bu yönüyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.

1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

"Bakacak" tepesiden sonbaharla Bursa manzarası

Uludağ'a gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri de seyir tepesi "Bakacak" bölgesi oluyor.

Bursa'yı yaklaşık 2 bin metreden gören tepede, sonbaharın renkleriyle şehrin görüntüsü de eşsiz manzaralar sunuyor.