Kültür Sanat

Hacet bayramında büyük coşku

BOLU - Bolu'da Çepni köyünün geleneksel Hacet Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mudurnu'da geleneksel Hacet Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bölgedeki bayram etkinliği Çepni köyünde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Köylülerin birlik ve beraberlik içinde olduğu Hacet Bayramı için günler öncesinden hazırlıklar başladı. Kurulan kazanların içerisine yaklaşık 450 kilogram ağırlığında kavurma kaynatıldı. Çepni köyündeki etkinliğe katılan binlerce kişiye kazan kazan kavurma ve pilav dağıtıldı. Etkinliğe MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir katılarak vatandaşlarla sohbet ederek güreş müsabakalarını izledi.

"Hemşirelerimizle birlikte olmaktan biz de mutluluk duyuyoruz"

Hacet Bayramı'na katılan MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Çepni ismi ile Türk boylarının isimlerinden kültürel anlamda da çok manalı köyümüz bizim geleneğimizi kültürümüzü yaşatan vatandaşlarımıza hemşerilerimize muhtarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu bayramda hemşirelerimizle birlikte olmaktan biz de mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Hacet bayramlarına iştirak edemediğimiz köylerimize muhtarlarımıza af diliyoruz"

Bayramlara katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, "Mudurnu'muzun tarihi kültürel değerlerinden biri olan Hacet bayramında bugün de Çepni köyünde birlikteyiz. Çepni köyündeki hacet bayramına vatandaşlarımıza birlikte idrak edeceğiz. Hacet demek vatandaşın bolluk ve bereket için yaz aylarında hasat zamanı tarlalarından ürün alabilmek için Allah'a hamd ederek Allah'a açmış oldukları elleriyle yapmış oldukları bir dua. Çepni köyünde hep birlikte duamızı yaptık tabii 70 tane köyümüz var her köyümüz kendi gelenek ve göreneklerine göre Hacet bayramlarını yapıyorlar. Bizlerde Gönül ister ki bunların hepsine gidebilsek fakat bazen yapılan bayramlar aynı günde farklı köylere de denk geldiği için bu kapsamda gelemediğimiz Hacet bayramlarına iştirak edemediğimiz köylerimize muhtarlarımıza af diliyoruz" diye konuştu.

"450 kilogram bulgur, 700 kilogram et ve 3 bin ayranla misafirlerimizi bekliyoruz"

Mudurnu Çepni Köyü Muhtarı Rahmi Çelebi, "Her yıl olduğu gibi geleneksel Çepni Köyü Hacet Bayramı başladık. Şu anda yaklaşık 450 kilogram bulgur, 700 kilogram et ve 3 bin ayranla misafirlerimizi bekliyoruz. Güzel bir bayram geçirmek için elimizden geleni yaptık bu geleneği sürdürmek için. Yüzyıllardır devam ediyor ve devam edecek. Emeği geçen komşuların hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.