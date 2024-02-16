Hacı Bektaş-i Veli'yi 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hacı Bektaş-i Veli'yi 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli külliyesi, 2023 yılında 1 milyon 196 bin 240 kişi tarafından ziyaret edildi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal eşitlik felsefesini yaydığı külliye, Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ziyaretçiler, müze, aşevi ve türbe gibi alanları gezip dua etme fırsatı buluyor.

16.02.2024 10:55  Güncelleme: 10:59
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Hacı Bektaş-i Veli'yi 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

NEVŞEHİR - 13. yüzyılda Horasan'dan gelerek Türklerin Anadolu'ya yayılması konusunda büyük etkisi olduğu bilinen, Selçuklu döneminde farklı dine mensup kişilerin barış ve birliktelik içinde yaşamalarını sağlayan ve Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli'nin birçok alim yetiştirdiği külliye, 2023 yılında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden olan, Hacı Bektaş Veli müzesini 2023 yılında 1 milyon 196 bin 240 kişi ziyaret etti.

1248 yılında Horasanda doğan ve 1337 yılında eski adı Sulucakarahöyük olan bugünkü Hacıbektaş'ta hakka yürüdüğü kabul edilen Hacı Bektaş-ı Veli, Hoca Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş daha sonra İran, Irak, Arabistan ve Suriye üzerinden Anadolu'ya geldi. Gaziantep, Antakya, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat ve Kırşehir'den sonra Sulucakarahöyük'e yerleşen Hacı Bektaş-ı Veli, burada hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal eşitliği temel alan felsefesini yaydı.

2012 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde "kutsal" olduğu kabul edilen aslanlı çeşmeden su içmek için uzun kuyruk oluşurken, ziyaretçiler külliye içindeki müze, aşevi ve "pir evi"ni geziyor.

Müze içerisinde bulunan Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bulunduğu alana saygı amacıyla kapıları öperek girenler, burada dua ediyor.

Hacı Bektaş-i Veli\'yi 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti
Kaynak: İHA

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