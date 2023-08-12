Hande Yener, Photoshop Hatasıyla Alay Konusu Oldu - Son Dakika
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Hande Yener, Photoshop Hatasıyla Alay Konusu Oldu

Son Güncelleme: 12.08.2023 10:09

Hande Yener, Bodrum konserlerinden kareleri paylaşırken kolundaki kusurları düzeltmek isterken photoshop yaparken hata yaptı ve kolunda bir çukur oluştu. Hatasını fark etmeden paylaşan şarkıcı, takipçilerinin alay konusu oldu.

6 ay önce çıkardığı "Benden Bir Tane Daha Yok" şarkısı viral olan 20 milyon izlenmeye ulaşan Hande Yener, yeni şarkısı Hop Hop'u piyasaya sürdü. Konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı, bir paylaşımda koluna photoshop yapmak isterken dozunu kaçırınca takipçilerinin diline düştü.

KOLUNDA ÇUKUR YAPTI

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hande Yener, Bodrum konserlerinden kareleri paylaştı. Peş peşe pozlarını yayınlayan şarkıcı, bir fotoğrafta kolundaki kusurları düzeltmek isterken photoshopun dozunu kaçırdı ve kolunda bir çukura neden oldu. Hatasını fark etmeden Instagram hesabından paylaşan şarkıcı alay konusu oldu. Hande Yener için "Temel Reis gibi olmuş, ıspanağı fazla yiyince kolu böyle olmuş" yorumları yapıldı.

Photoshopun dozunu kaçıran Hande Yener, paylaşımıyla alay konusu oldu: Temel Reis gibi olmuş
Photoshopun dozunu kaçıran Hande Yener, paylaşımıyla alay konusu oldu: Temel Reis gibi olmuş
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Hande Yener, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hande Yener, Photoshop Hatasıyla Alay Konusu Oldu - Son Dakika


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