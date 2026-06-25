Hatay\'a özgü damak çatlatan 6 lezzet tescillendi

Gastronomi şehri Hatay'da yöreye özgü 6 lezzetin tescillenmesiyle coğrafi işaretli ürün sayısı 70'e yükseldi. Vali Mustafa Masatlı, kentin coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığına dikkat çekerek 50 ürünün de tescil sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye özgü Hatay Arap kebabı, müşebbek tatlısı, Antakya kerebici, zahterli kahkesi, adesiye yemeği ve keşşir dolması Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı. 5 Şubat 2023'te 25 olan yöreye özgü tescilli ürün sayısı ise valiliğin çalışmalarıyla 70'e çıkarıldı. Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

"Coğrafi işaretli ürün sayımızı 70'e çıkartmış durumdayız ve şu an Türkiye üçüncüsüyüz"

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, hedeflerinin tescilli ürün sayısını 120'e çıkarmak olduğunu ifade ederek "Kültürümüzün de bu manada yeniden ihya edilmesi ve kendi değerlerimizin de kayıt altına alınması gerekiyordu. Bu manada 6 Şubat 2023 tarihinde bizim 25 tescilli coğrafi işarete sahip ürünümüz vardı ve biz Türkiye'de 25'inciydik. Burada arkadaşlarımızla beraber bir ekip kurarak buradaki değerlerimizi, lezzetlerimizi ve ürünlerimizi tekrar ortaya çıkarıp bunların tescillenmesi yönünde çalışmalarımıza başladık. Bugün 6 yeni coğrafi işaretle birlikte coğrafi işaretli ürün sayımızı 70'e çıkartmış durumdayız ve şu an Türkiye üçüncüsüyüz. Hatay'ın mutfağı güçlüdür. Hatay'ın mutfağı derindir ve zengindir. Biz Hatay mutfağının Türkiye birincisi hatta dünyanın en güzel mutfağı olduğunu biliyoruz. O manada 50 yeni coğrafi işaretli ürün başvurumuz patent kurumunda sürüyor. İnşallah ürünlerimiz orada kayıt altına alındıktan sonra tescil olduktan sonra da 120 coğrafi işaretli ürün sayımızla beraber bizler Türkiye birincisi olacağız. Bugün 6 coğrafi işaretli ürünümüzün başta Hatay'ımıza olmak üzere ülkemize ve dünya gastronomisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Antakya sadece gastronomide değil, yeniden inşa ve yeniden ihya oluyor"

Damak tadına güvenen insanları Hatay'a eşsiz lezzetleri tatmaya davet eden Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Hatay'ımızın, Antakya'mızın aslında sayısı çok daha fazla ürünü var. Bugün bunlardan 6 tanesini daha tescillemiş oluyoruz. Bir dünya markası haline getiriyoruz. Zannedersem bugün itibarıyla 70 sayısına ulaştık. Bu lezzetleri, bu güzelim tadı biz istiyoruz ki sadece Antakyalıyız, Hataylımız değil, bunu bütün Türkiye'ye hatta damak tadına güvendiğini bütün dünya insanlarımızı da davet ediyoruz. Bu eşsiz bir lezzet ve güzellikti. Aslında bu gastronomi ürünleri çok çeşitli bir kültürün ürünü ve buradaki kültürün çeşitliliğin neticesinde ortaya çıkan ürünlerdi. O yüzden herkesin her damak tadına hitap edilecek güzellikte gastronomiyi tescil ettirdiğimiz ürünlerimiz var. O yüzden aslında çok şey anlatmaya gerek yok. Çok şey söylemeye gerek yok ve gelip görmek gerekir. Burada bir masayı beraber paylaşıp bu ürünlerin lezzetini tatmamız gerekiyor. Biz bu vesileyle herkesi ama herkesi Antakya'mıza, Hatay'ımıza bekliyoruz. Onlarla beraber bu mutluluğu beraber yaşamak istiyoruz. Antakya sadece gastronomide değil, yeniden inşa ve yeniden ihya oluyor. Antakya'mızın yeniden bu şehirleşmesine de aslında hep beraber bu vesileyle şahitlik etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY