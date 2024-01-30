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Hesarek Kayak Merkezinde Sezon Açıldı - Son Dakika
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Hesarek Kayak Merkezinde Sezon Açıldı

Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi, beklenen kar seviyesine ulaşmasıyla sezonunu açtı. Ara tatilini fırsat bilenler kayak merkezine akın etti. Kayak severlerin tercih ettiği merkez, hafta sonu 5 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, kayak merkezinin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirtti ve hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Diyarbakır'dan gelen vatandaşlar, kar olmadığı için Hesarek Kayak Merkezi'ni tercih ettiklerini ifade etti. Kayak severler, pistlerde güvenli bir şekilde zaman geçirirken, Jandarma Arama Kurtarma timi de kontrol sağlıyor.

Hesarek Kayak Merkezinde Sezon Açıldı
30.01.2024 - 16:14,
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Hesarek'te sezon açıldı, ara tatili fırsat bilenler kayak merkezine akın etti

BİNGÖL - Birkaç gün önce etkili olan kar yağışının ardından beklenen kar seviyesine ulaşan Hesarek Kayak Merkezinde sezon açıldı. Pazar gününden itibaren kapılarını açan Hesarek'te, ara tatilini fırsat bilenler kayak merkezine akın etti.

Doğu Anadolu Bölgesinin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan, il merkezine 34 kilometre mesafedeki Hesarek Kayak Merkezinde yeterli kar seviyesine ulaşılınca sezon açıldı. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasıyla kayak severlere kapılarını açan kayak merkezi, kayak severlerin akınına uğradı. Haftasonu 5 bine yakın, hafta içi de bin 500'e yakın vatandaşın tercih ettiği kayak merkezi, ara tatili değerlendiren aileler ve çocuklarla doldu.

"Cumartesi ve pazar yaklaşık 5 bin kayak severimizi kayak merkezinde ağırladık"

Diyarbakır, Bitlis, Muş, Erzincan gibi çevre illerden birçok vatandaşın Hesarek Kayak Merkezini tercih ettiğini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Bölgemizin parlayan yıldızı Hesarek Kayak Merkezinde özlemle karların yağmasını bekliyorduk. Geçen cumartesi gününden itibaren kayak merkezimizi hizmete açtık. Cumartesi pazardan itibaren kayak merkezimizde hizmet vermeye başladık. Cumartesi ve pazar yaklaşık 5 bin kayak severimizi kayak merkezinde ağırladık. Ara tatilin de olmasıyla birlikte hafta içi yaklaşık bin 500 vatandaşımızı burada ağırlıyoruz. Bölgemizde Diyarbakır'dan, Batman'dan, Bitlis'ten, Siirt'ten, Muş'tan hatta bölgemizin büyük kayak merkezlerimizin olduğu Erzincan, Erzurum'dan gelen vatandaşlarımız var. Kayak merkezimiz, bölgemizin parlayan yıldızı olarak hizmet vermeye devam edecek" dedi.

"Diyarbakır'da kar yok, buraya geliyoruz"

Diyarbakır'dan Bingöl'e kayak yapmaya geldiğini söyleyen Suzan Çelik, "Diyarbakır'dan geliyoruz, dün itibariyle kayak merkezi sezon kapılarını açtı. Diyarbakır'da kar olmadığı için Hesarek Kayak Merkezi'ne geliyoruz yakın olduğu için. Burası çok güzel, çok keyifli herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Karne hediyesi olarak kayak yapmaya geldiğini belirten lise öğrencisi Adar Ayik, "Lise öğrencisiyim. Ara tatil vesilesiyle ailece kayak yapmaya geldik. Çok küçük yaştan beri kayak yapıyorum. Karne hediyesi olarak geldik, tesisler güzel, kayak yapmak güzel" şeklinde konuştu.

Sümeyye Loğoğlu da " Osmaniye'den geliyorum. Babamla birlikte geldim. Kayak yapıyorum, çok mutluyum" dedi.

Kayak severler pistleri, teleski, telesiyej ve mekanik sistemleriyle keyifli, Jandarma Arama Kurtarma timi kontrolünde ise güvenli zaman geçiriyor.

Kaynak: İHA
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