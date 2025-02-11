Heybeliada Ruhban Okulu\'nu Anlatan \'Kozmopolis: İnce Çizgi\' Belgeseli 13 Şubat\'ta Gala Gösterimiyle İzleyiciyle Buluşuyor

Kültür Sanat

HEYBELİADA Ruhban Okulu'nun tarihine ışık tutan ve Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan süreçte okulun açılış ve kapanış öyküsünü anlatan 'Kozmopolis: İnce Çizgi' belgeseli, 13 Şubat'ta düzenlenecek gala gösterimiyle izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Okan Şeker ve Fatih Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Kozmopolis İnce Çizgi, Türkiye'nin dini ve kültürel çeşitliliğinde belirleyici tarihlere tanıklık eden eğitim kurumunun öyküsüyle izleyicileri buluşturacak.

Patrik I. Bartholomeos, tarihçi ve yazar Pelin Batu, Heybeliada Ruhban Okulu üzerine doktora tezi yazmış olan Salih İnci, Derkon Metropoliti Apostol Danilidis ve okulun mezunlarının anlatılarıyla hazırlanan belgesel Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılış ve kapanış süreçlerini incelerken, aynı zamanda iki farklı dönemin siyasi, kültürel ve toplumsal dinamiklerini ele alarak, izleyiciyi tarihsel bir yolculuğa çıkaracak.

Öğrencilerin okulda geçirdikleri yıllara dair paylaştıkları anıların da yer aldığı belgeselin galası 13 Şubat'ta Galata Rum İlköğretim okulunda yapılacak.