Heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, Mimarsinan'ın dünyadaki en küçük heykelini yaptı - Son Dakika
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Heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, Mimarsinan'ın dünyadaki en küçük heykelini yaptı

04.06.2022 20:47

Kayseri'de heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, Mimarsinan'ın dünyadaki en küçük heykelini yaptı. Sevilay, " 'Çok küçükmüş, çok güzel olmuş. Nasıl yaptınız? Yaparken çok mu zorlandınız? Hatta bunu yapan kör oldu' gibi söylemler de oldu. Biz tabi bu söylemlerden büyük keyif duyuyoruz. Severekte yapıyoruz. Bu heykeli daha da küçültmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kayseri'de resim öğretmeni ortağı Turgut Türker ile beraber kurdukları atölyede heykel yapımına devam eden Mahmut Esat Sevilay, Mimarsinan'ın dünyadaki en küçüğü olan heykelini yaptı. 3.3 santim olan heykeli görenler şaşırırken, heykeltıraş Sevilay ilerleyen zamanda heykelin boyutunu daha düşüreceklerini belirtti.

Dünyanın en küçük Mimar Sinan heykelini yaptı: Boyu 3.3 santimetre

HEYKELİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Yaptıkları Mimar Sinan heykelinin hikayesini anlatan Sevilay, "Mimarsinan Kayseri için özellikle çok önemli bir değer. Biz Kayseri'nin Mimarsinan ile çok fazla anılmadığımızı düşünüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir proje başlatmıştık. Sonra bu proje ertelendi. Ancak biz bir çalışma yaptık. Bu çalışmamız şu anda en küçük Mimarsinan heykel olarak planladık. Bir şeylerin hep ilgi görmesi için çok büyük tasarlamak ve yapmak isterler ama biz bunu tam tersi yapmak istedik. İlgi görmesi için daha da küçültmek istedik. Özel davetlerde böyle bir hediye vermek ve Mimarsinan'ı tanıtmak amacıyla böyle bir şey düşündük. İleriki zamanlarda bunu devam ettireceğiz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en küçük Mimar Sinan heykelini yaptı: Boyu 3.3 santimetre

"'BUNU YAPAN KÖR OLDU' DİYORLAR"

Heykeli görenlerin şaşırdığını kaydeden heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, "Çok küçükmüş, çok güzel olmuş. Nasıl yaptınız? Yaparken çok mu zorlandınız? Hatta bunu yapan kör oldu' gibi söylemlerde oldu. Biz tabi bu söylemlerden büyük keyif duyuyoruz. Severekte yapıyoruz. Bu heykeli daha da küçültmeyi düşünüyoruz. Daha mikro heykellerde yapmak istiyoruz. Tabi ki ileri zamanlarda bunun üzerine de bir emek harcamayı düşünüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Mahmut Esat, Mimar Sinan, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, Mimarsinan'ın dünyadaki en küçük heykelini yaptı - Son Dakika

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