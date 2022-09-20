TRT ortak yapımı "Tay" filminin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika
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TRT ortak yapımı "Tay" filminin ilk gösterimi yapıldı

20.09.2022 22:48

Hz. Muhammed'in hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Hicret'i konu edinen 3D animasyon türündeki TRT ortak yapımı sinema filmi "Tay"ın ilk gösterimi Ankara'da yapıldı.

Hz. Muhammed'in hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Hicret'i konu edinen 3D animasyon türündeki TRT ortak yapımı sinema filmi "Tay"ın ilk gösterimi Ankara'da yapıldı.

Bilkent'te bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel gösterime Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT yöneticileri ve çalışanları, aileleri, çocuklar ve davetliler katıldı.

Gösterimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, filmi çok beğendiğini belirterek TRT Çocuk kanalına teşekkür etti.

Filmin Hz. Muhammed'in hicretini, o dönemin şartlarını çocukların anlayacağı sadelikte ve yalın bir dille aktardığını kaydeden Yanık, salondaki çocukların sıkılma emaresi göstermeden filmi izlediklerini ifade etti.

Yanık, "Bu tür yapımlar, özellikle tarihi, kültürel ve inancımızla alakalı konuların çocukların anlayacağı yalınlıkta, onların değerler sistemine katkıda bulunacak şekilde oluşturulması ve yansıtılması çok önemli." dedi.

Bakan Yanık, filmin geniş kitlelere ulaşması temennisinde bulundu.

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız önemli bir proje"

Filme ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, filmin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları önemli bir proje olduğunu söyledi.

Bu yıl TRT olarak beşinci filmi hazırladıklarını belirten Varol, çocuklarla buluşabilecekleri her mecrada pedagog ve içerik uzmanları eşliğinde titiz çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çocukların özellikle dijital mecralarda zaman geçirdiği alanlarda "temiz içerik" bulmakta zorlandıklarını dile getiren Varol, TRT olarak Tay filmiyle hem Peygamber sevgisini hem de vefa, sevgi, dostluk gibi temaları çocuklara aşılamak istediklerini bildirdi.

Varol, filmin yurt dışında da birçok ülkede gösterime gireceğini sözlerine ekledi.

Çocuklar ilk gösterimde bulunmanın heyecanını yaşadı

Filmi izlemek için gelen 9 yaşındaki Ahmet Emre Yener, TRT Çocuk'ta yayınlanan birçok çizgi filmi ve animasyonu severek izlediğini, Tay filmini de izlemenin heyecanını yaşadığını anlattı.

Şevval Can (12) da annesinden ayrılan bir tayın hicret hikayesini izlediklerini ve filmi çok beğendiğini aktardı.

Esila Portakal (10) ise filmde dostluk ve arkadaşlığı izlediğini, gösterime katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tay

TRT ortak yapımı animasyon filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesi anlatılıyor.

Hz. Muhammed'in hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Hicret'i konu edinen 3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor. Filmin müzikleri ise Burak Çambel imzalı.

TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan yeni sinema filmi "Tay" 23 Eylül'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı
Kaynak: AA

Hz Muhammed, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TRT ortak yapımı 'Tay' filminin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika

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