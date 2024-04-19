İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi

Senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Gani Rüzgar Şavata, Haberler.com sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. 5 Nisan'da vizyona giren İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün yönetmeni Şavata, kendilerine her bölgede salon verilmediğini belirterek sitem etti.
Filme tepkilerin çok güzel olduğundan bahseden ünlü yönetmen şunları söyledi: "Film halkın beğendiği, sevdiği bir karakterin biyografisidir ancak salonlarımız yetersiz. Bize yeterince salon verilmedi. Bugün Karadeniz'de ve Ege'de yokuz. Türkiye'de yeterli salon verilmedi bize. Bizim ve halkın tek şikayeti salonun olmaması. İzleyiciler salona gidiyorlar, salon yok. Bazı salonlarda bir veya iki matine oynuyor biz bundan şikayetçiyiz. Diğer türlü filmimiz çok iyi gidiyor. Film beğenilmeyecek bir film değil. Film, dört yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Mahkemelerle ve sansürlerle bu zamana geldik, tabuları yıktık."
"Filmimize yorumlar çok iyi, eleştiriler çok iyi. Şu an sadece salon sıkıntısı yaşıyoruz. Bize salon vermiyorlar. Karadeniz'de filmimiz hiç oynanmıyor, Marmara'da yokuz. Oysa Ahmet Kaya halkın sanatçısıdır. Problem burada başka da bir problem yok. Film güzel devam ediyor. 400 salonla girseydik gişemiz tabii ki daha farklı olurdu, 70 salonla girmemiz başka. Halka ulaşamıyoruz. Filmi izleyenler filmin etkisinden salonda kalıyor ve çıkamıyor. Bu film bir cesaretin filmidir bu filmi herkes yapamazdı.
"Sinema sahiplerine seslenmek istiyorum. Sinema sahiplerinin Ahmet Kaya filmini salonlarında istemeleri gerekir. Bazı bölgelerde Ahmet Kaya'yı terörist ve bölücü gösteriyorlar. Halkın tepkisi var diye salon vermiyorlar. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya kadar herkes Ahmet Kaya'yı sever ve dinler. O yüzden Ahmet Kaya filminin her salonda olması gerekiyor. Her sinema sahibi Ahmet Kaya'nın filmini oynatmalı. Sinema sahipleri korkmadan filmi salonlarına istemeli. Halk filmi izlemek istiyor ama çoğu salonlarda yokuz."
Son Dakika › Kültür Sanat › İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi - Son Dakika
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