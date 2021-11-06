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İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu - Son Dakika

İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu

06.11.2021 22:35

İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramının 14'üncüsü gerçekleştirildi.

İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu

SİVAS - Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramının 14'üncüsü gerçekleştirildi.

Sivas'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı, iki yıldır pandemi tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemedi. Aşık ve ozanlar bir yıl aradan sonra 14. Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramını Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirdi. Aşıklar bayramına Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 50'ya yakın aşık ve ozan katıldı.

Gelenek yaşatılmalı

Etkinlikle konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, aşıklık geleneğinin yaşatılması gerektiğini belirtip, "Aşıklık geleneğini yaşatmak, aşıklarımıza destek vermek, yeni nesillere aktarmak adına böyle güzel bir organizasyona imza attık. Öncelikle organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar, Şairler ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık olmak üzere ekibine, emek verenlere, katkı sağlayanlara, yurtiçinden ve yurtdışından buraya gelerek bu programı anlamlandıran çok değerli aşıklarımıza ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir slogan yazmışlar 'Çatal Yürek, Tek Bilek' 'İki Devlet Tek Millet'. Azerbaycan'dan buraya kadar gelerek bizleri sevindiren, bu programa anlam katan çok değerli aşıklarımıza, ozanlarımıza, sanat severlere teşekkür ediyorum "diye konuştu.

İki yıl sonra yeniden

Etkinlikle konuşan Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar, Şairler ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, "Biliyorsunuz iki yıldır pandemiden dolayı 13.'sünü yaptığımız programın 14.'sünü yapamamıştık. Şuan 15.'sini yapmamız gerekiyordu, 2 yıl ara verdikten sonra 14. Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramını yapıyoruz. Son yıllarda gençlerimiz müzik olarak başka yerlere kayıyorlar ama biz bu geleneği inatla yaşatmak istiyoruz. Bu kültür bizim kültürümüz. Bizim buna sahip çıkmamız lazım. Bir yarışma yapıldı İki Devlet Tek Millet Çatal Yürek, Tek Bilek diye. Ödüllerini verdik.Azerbaycan bizim kardeşimiz onlar da bu işi emek veriyor, bizden de hiçbir emeği esirgemiyorlar. Bu gelenek devam etsin özelliklede Türk devletlerinde. Bu yıl sadece Azerbaycan ve Gürcistan'dan kişiler çağırdık. Adana'dan, Kahramanmaraş'tan, Kars'tan Erzurum'dan ve Sivas'ımızdan katılanlar oldu" dedi.

Etkinlikte aşık ve ozanlar hünerlerini sergiledi.

İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu
İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu
İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu
İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu

Azerbaycan, Gürcistan, Pandemi, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İki yıl aradan sonra aşıklar bayramda buluştu - Son Dakika


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