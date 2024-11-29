İnci Taneleri'nin Yeni Bölümünde Azem'in Şiir Performansı Dikkat Çekti - Son Dakika
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Kültür Sanat

İnci Taneleri'nin Yeni Bölümünde Azem'in Şiir Performansı Dikkat Çekti

İnci Taneleri\'nin Yeni Bölümünde Azem\'in Şiir Performansı Dikkat Çekti

KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakteri, karakola teslim olduktan sonra okuduğu şiirle izleyenleri duygulandırdı. BKM imzalı dizinin yeni bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu.

29.11.2024 13:39  Güncelleme: 13:47
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KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geldi. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin Talip'e (Suat Güzey) saldırmasıyla ortalık karıştı. Karakola gidip teslim olan Azem'in nezarette geçirdiği anlar seyirciyi ekrana kilitledi. Geçen haftaki bölümde 'Bergüzar' türküsünü söyleyen Yılmaz Erdoğan'ın sesi bu kez demir parmaklıklar arasında şiirle yankılandı.

AZEM ŞİİR OKUDU

Temponun hiç düşmediği dizide geçmişin ağır yükünü taşıyan Azem, Talip'le girdiği münakaşa sebebiyle karakola gitti ve teslim oldu. Kendi hayatını yazdığı romanını nezarethanedekilere anlatan Azem, bir de şiir okudu. Azem'in sesinin alkışlara karıştığı anlar izleyiciyi duygulandırdı.

TAKİPTEYİZ 'BABACIM'

"Sabıka kaydım madalyonum gibi, sürekli boynumda" diyen Azem'i karakol önünde bekleyen Cihan'ın Azem'e "Takipteyiz Babacım" demesi Azem'i çok şaşırttı. Azem, "Bunu da duydum ya daha bana bir şey olmaz" diyerek sevincini dile getirdi.

DİLBER'E SÜRPRİZ MİSAFİRLER

Dizinin finalinde Dilber zilleri takıp dansıyla hüzne es verdi ve herkesi coşturdu. Reyyaz'ın pavyona girmesiyle şoke olan Dilber ikinci şaşkınlığı ise Zahir'i görmesiyle yaşadı.

İŞTE O ŞİİR

İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın mapushanede okuduğu şiir ise şöyle:

" Muğla'da kapalı, karda tipide E Tipi'nde

Bulutsuz, yağmursuz, telli dikenli

Avluda bir avuç nefesle

Saat on yedi otuz oldu mu herkes içerde

Kilit sesleri kapılarda

Sonrası gecikmiş

Paslı bir pişmanlık prangalarda

'Af çıkar mı' diyorlar Hoca

Biter mi saksılarda yeni gonca

'Ceza bu Gardaş' diyor Çorumlu

Ceza bu, yata yata"

BKM İMZALI YAPIM

BKM imzalı 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri, yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de!

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İnci Taneleri'nin Yeni Bölümünde Azem'in Şiir Performansı Dikkat Çekti - Son Dakika

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