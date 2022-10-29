İnşaat kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu! Kapağı açılacak

Tepecik mahallesinde bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu fark etti.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahitin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahitin kapağının hafta içi müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.

İşte inşaat kazısında bulunan o lahit;