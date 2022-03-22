İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi

22.03.2022 16:20

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından Erzurum'da "İran Sanatları Sergisi" açıldı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından Erzurum'da "İran Sanatları Sergisi" açıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesi olan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Ata Buz Müzesi'nde açılan sergide İranlı ressam ve heykeltıraşların ülkelerinde yaptıkları eserleri sergiliyor.

Eserler, akşam saatlerinde üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda yarın da MNG Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak değerlerini yansıtmak içi sergi açtıklarını söyledi.

Eserlerin İran'da yapıldığını ifade eden Soltanzadeh, "Heykel sanatçısı İran'ın en ünlü sanatçılarından diğerleri ise yüksek derecelere sahip. Önemli sanatçılara ait eserler, iki ülkenin ortak mirası. Bu zenginlikler birbirimizle dostluğumuzu daha da artıracaktır." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Heykel Bölümü Başkanı ve Ata Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat da iki ülkenin anlaşma neticesinde böyle bir serginin açıldığını belirtti.

Bulat, "2018'de İran'daki Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma kapsamında İran'daki sanatı bizimi sanatımızla buluşturduk. İki toplumun kültürleri ortak. Selçuklu kültürü İran ve Türkiye'de hakim. O kültürlerin gelecek kuşaklara sanat yoluyla ulaşması için çalışacağız. Amacımız iki kültürü bir araya getirmekti." dedi.

İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi
İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi
İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi
İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi

YORUMLAR
500
Müzede tarihi eserlerin arasında müzik ve resim yeteneklerini geliştiriyorlar Müzede tarihi eserlerin arasında müzik ve resim yeteneklerini geliştiriyorlar İranlı turist kafilesi Muğla'ya geldi İranlı turist kafilesi Muğla'ya geldi

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:49:56. #1.13#
SON DAKİKA: İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement