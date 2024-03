İranlı Sanatçının Depremzedelere Destek Sergisi Ankara\'da Açıldı

Kültür Sanat

İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborzi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına hazırladığı "Kufi'nin Gözyaşları" sergisi Ankara'da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek sergide Alborzi, depremin etkilediği 11 şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek, tuvale yansıttı.

Deprem coğrafyasının renklerini, kültürel ögelerini ve türkülerini Kufi yazının estetik çizgileriyle ortaya koyan sanatçı, yaşanan acıların sanatsal iz düşümünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Sanatçının diğer çalışmalarıyla 29 eserin yer aldığı sergideki tablolardan elde edilecek gelirin yarısı depremzedelere bağışlanacak.

11 il için 11 eser

Sergi alanında çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alborzi, kendisini çok etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini ve sergi açmaya karar verdiğini söyledi.

Önce kendi genel eserlerinden bir sergi açmayı düşündüğünü ancak daha sonra depremle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdiğini belirten Alborzi, Türkiye haritası üzerinde deprem bölgelerini göstermek istediğini ve 11 il için 11 eser yaptığını anlattı.

Alborzi, "Her eserde depremden etkilenen her ilin en meşhur türküsünü seçip Osmanlıca Kufi hattı ile yazdım. Ayrıca bu yazılar belli bir şekilde yazılmadı. Çünkü serginin adı gibi Kufi'nin gözyaşlarını gösterecektim burada. ve her eserde her ilin en meşhur tarihi binasını seçip tasarladım." ifadelerini kullandı.