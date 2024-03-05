İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborzi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına hazırladığı "Kufi'nin Gözyaşları" sergisi Ankara'da açıldı.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek sergide Alborzi, depremin etkilediği 11 şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek, tuvale yansıttı.
Deprem coğrafyasının renklerini, kültürel ögelerini ve türkülerini Kufi yazının estetik çizgileriyle ortaya koyan sanatçı, yaşanan acıların sanatsal iz düşümünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Sanatçının diğer çalışmalarıyla 29 eserin yer aldığı sergideki tablolardan elde edilecek gelirin yarısı depremzedelere bağışlanacak.
11 il için 11 eser
Sergi alanında çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alborzi, kendisini çok etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini ve sergi açmaya karar verdiğini söyledi.
Önce kendi genel eserlerinden bir sergi açmayı düşündüğünü ancak daha sonra depremle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdiğini belirten Alborzi, Türkiye haritası üzerinde deprem bölgelerini göstermek istediğini ve 11 il için 11 eser yaptığını anlattı.
Alborzi, "Her eserde depremden etkilenen her ilin en meşhur türküsünü seçip Osmanlıca Kufi hattı ile yazdım. Ayrıca bu yazılar belli bir şekilde yazılmadı. Çünkü serginin adı gibi Kufi'nin gözyaşlarını gösterecektim burada. ve her eserde her ilin en meşhur tarihi binasını seçip tasarladım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › İranlı Sanatçının Depremzedelere Destek Sergisi Ankara'da Açıldı - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde açılan sergide, usta öğretici Hatice Şehnaz Baykal ve 25 kursiyer kadının ürettiği minyatür, çini eser, hat sanatı eserleri ve tablo gibi eserler sergileniyor. Sergide yaklaşık 750 eser yer alırken, katkıda bulunanlara teşekkür eden Baykal, kentin kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirdi. Sergi, 10 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.
Trabzonlu pide ustası Muhammet Bekar, çalıştıracak eleman bulamayınca ailesiyle iş yükünü paylaşıyor. Bekar'a 23 yıllık eşi ve 4 çocuğu da destek veriyor. Çocukları dükkanda çalışarak pide yapmayı öğrendi ve müşterilere servis yapıyor. Ailecek çalışmanın güzel bir şey olduğunu belirten Bekar, birlikte çalışarak babasının yükünü azaltmaya çalıştıklarını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli ilçesinde ziyaretçilere açıldı. Tırda, Çanakkale Savaşları'nda yaşananlar hakkında bilgi veren materyaller ve belgeler sergileniyor. Tır, bugün saat 17:00'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ziyarete açıldı. Tır, Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye turuna çıkmıştır. Tırda sergilenen savaş materyalleri, videolar, objeler ve belgeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, tırın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etmiştir.
Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini seslendirdi. Anma konserine katılan Tayfun Duygulu ise dedesinin eserlerini saksafonuyla sahneye çıkarak seslendirdi. Tayfun Duygulu, yakın zamanda 'Dedemin Şarkıları' adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesinde kendine yer buldu. Yaşar, bu başarıyla Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B. gibi dünya starlarını geride bıraktı ve listeye giren tek Türk oldu.
Haliç Tersanesi'nde kurulan İstanbul Sanat'ın ev sahipliği yaptığı İstanbul Haliç Festivali, Goran Bregoviç ile orkestrası Wedding and Funeral Band konseriyle başladı. Festivalde birçok ünlü sanatçı sahne alacak ve panayır alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, İstanbul Sanat Müzesi'nde çağdaş sanat sergisi de ziyaretçilere sunulacak.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik olarak 75 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda, 34 sikke, 7 yüzük ve 34 diğer obje bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?