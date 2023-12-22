İranlılar 21 Aralık gecesini Van'da kutladı

VAN - İranlılar yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık gecesini Van'da kutladı.

İran'da 21 Aralık gecesi, 'Şebi Yelda' adı altında kutlanıyor. Bu çerçevede Van'daki bir restoranda bir araya gelen İranlılar, gelenekleri olan 'Şebi Yelda' gecesini coşkuyla kutladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletme yetkililerinden Şirin Tayyari, "En uzun gece olan 21 Aralık gecesi, İran'da 'çıle' olarak bilinir ve bu gecede herkes aile büyüğünün evinde toplanır. Sabaha kadar sohbet edip, şiirler okunur. Aile arasında sıcaklık ve muhabbet olsun diye böyle bir etkinlik yapılır" dedi.

Gecede herkesin durumuna göre yemek veya meyve hazırladığını ifade eden Tayyari, "Sofrada nar, karpuz ve pişmaniye mutlaka olması gerekir. Çünkü nar bereket anlamında, karpuz aydınlık günler anlamında ve pişmaniye ise günlerin güzel ve tatlı geçmesi anlamındadır. Bunun dışında aileler durumuna göre farklı yiyecekler de bırakabilir. Biz de restoranımızda, Van'daki İranlılarla bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

İranlı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ise "Çıle gecesi olarak da bilinen bu gece yılın en önemli gecelerinden biridir. En uzun gece ve günün kısalmasının bitişini de simgeliyor. İranlılar 2 bin yıl boyunca bu geceyi kutluyor. Azerbaycan gibi bazı Türk devletleri de bu geceyi kutluyorlar. Bu gecede herkes aile büyüğünün evinde toplanır, sohbet eder, türkü söyler, şiirler okuyarak kutlarlar" diye konuştu.