İş Bankası\'nın 100. yıl sergisi Ankara\'da açıldı

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İş Bankası tarafından hazırlanan 'İstikbalinizin Emniyeti Türkiye'nin Bankasıyla Bir Asır Sergisi' Ankara'da açıldı

ANKARA - İş Bankası 100'üncü yıl kutlamaları kapmasında Ankara'da bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde 'İstikbalimizin Emniyeti' isimli bir sergi düzenledi.

Türkiye İş Bankası, Ankara Ulus'taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde 'İstikbalinizin Emniyeti Türkiye'nin Bankasıyla Bir Asır' sergisi gerçekleştirdi. Müzenin 4'üncü katında bulunan serginin pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebileceği bildirildi.

"Bankanın kurulduğu günden itibaren ülkenin toplumsal gelişimine yaptığı katkılar anlatılıyor"

İş Bankası'nın kuruluşunun 100'üncü yılı amacıyla bu sergiyi kurduklarını dile getiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, "Sergide, bankanın kurulduğu günden itibaren ülkenin toplumsal gelişimine yaptığı katkıların anlatıldığı bir çizgi izleniyor. 1924'ten 2024'e kadar geldiği için aslında serginin isminde bir asır ifadesinin altı çiziliyor. Burada güncel toplumsal katkı çalışmalarının da izlerini bulacaksınız. Bankanın 1990'lardan itibaren sürdürdüğü kurumsal tarih çalışmaları çerçevesinde geçmişten günümüze toplanmış çeşitli fotoğraflar, objeler, yazışmalar ve çeşitli filmlerle yürütülmüş olan bugün artık hepimizin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri olarak bildiği o dönem yardım çalışmaları olarak tanımlanmış işlere dair duygusal ve sıcak bir hikayeyi bulabileceğiniz bir sergi hazırladık" diye konuştu.

"Burası kalıcı bir sergi olarak tasarlandı"

Sergide 1924 yılından itibaren yapılan tüm çalışmalardan örnekler görüldüğüne dikkati çeken Üreten, "Bilimden spora, eğitimden, çevreye, kültür, sanattan arkeoloji çok kapsamlı Türkiye'nin toplumsal gelişim adımlarının izlerini burada takip etmek mümkün. Burası kalıcı bir sergi olarak tasarlandı. Zamanla beraber kendi içerisinde gelişeceğini de tahmin ediyoruz. Yeni eklenen projelerle ve yenilenebilir alanlarıyla birlikte müzenin ayrılmaz bir parçası olarak buradaki varlığını bu sergi müzeyle birlikte sürdürecektir" dedi.

"Projelerimizin her biri, toplumun, çocukların, gençlerin, ülkenin faydasına olacak şekilde uzun vadeli bir yapıda kurgulanıyor"

Kuruluş yılından itibaren İş Bankası'nın sosyal ve kültürel alanda hayata geçirdiği çalışmaları görmenin mümkün olduğunu ifade eden Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu ise, şu ifadelere yer verdi:

"Yardım faaliyetleri, zor zamanlarda toplumsal dayanışmayla ilgili elini taşın altına koyduğu faaliyetleri görebiliyoruz. Aslında bakarsanız 100 yıl boyunca bu hep böyle devam ediyor hiçbir zaman sekteye uğramıyor. Sadece günün ihtiyacına göre yapılan faaliyetler değişiyor. Dolayısıyla bugün de biz aynı yaklaşımın bir uzantısı olarak bugün de sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Projelerimizin her biri, toplumun, çocukların, gençlerin, ülkenin faydasına olacak şekilde uzun vadeli bir yapıda kurgulanıyor. Alanlarına baktığınız zaman elbette eğitim en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Diğer taraftan çevrenin korunması, denizlerin korunması, orman alanlarımızın arttırılması. Bir taraftan bilimin çocuklarımıza sevdirilmesi, bilimsel düşünmeyi seven bir neslin yetişmesine katkı sağlanması. Diğer taraftan elbette toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlanması. Spor yine önemli alanlarımızdan biri, Satranç Federasyonu'nun 19 yıldır sponsorluğunu sürdürüyoruz. Bütün bu toplumsal hayata katkı sağlayan projeleri Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzemizdeki sergimizde görmek mümkün. Müzemizi ve sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz herkesi. Sergide alanlara göre çevre, sürdürülebilirlik, kültür sanat, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlara ayrılmış bir şekilde projede görmek mümkün."