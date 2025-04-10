İshak Paşa Sarayı Bayramda 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İshak Paşa Sarayı Bayramda 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Ramazan Bayramı'nda İshak Paşa Sarayı, 17 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

10.04.2025 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi İshak Paşa Sarayı, bayramda 17 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı

AĞRI - Osmanlı döneminin Doğu Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Dokuz günlük tatil süresince saray ve çevresindeki tarihi alanlar, 17 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve yaklaşık 99 yıl süren inşa süreciyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı, sadece mimari büyüklüğüyle değil, barındırdığı sanat anlayışlarıyla da öne çıkıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan yapı, aynı zamanda Barok ve Rokoko tarzı Avrupa sanatının da etkilerini yansıtıyor.

Yıl boyunca 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan saray, özellikle bayram tatillerinde yoğun ilgi görüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Ahmedi Hani Türbesi ile birlikte toplam ziyaretçi sayısı 17 binin üzerine çıktı.

"Yılda 250 bini aşkın misafirimizi burada ağırlıyoruz"

Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Fehim Altun, Ramazan Bayramı tatilinde artan ziyaretçi yoğunluğu hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, Osmanlı'nın en önemli mimari yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı'na olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Bugün Osmanlı'nın şaheseri olan İshak Paşa Sarayı'ndayız. Sarayın yapımına 1685 yılında Çolak Abdi Paşa tarafından başlanmış ve yaklaşık 99 yıl süren inşaat süreci sonunda, 1784 yılında tamamlanmıştır. Bu muazzam yapı, Selçuklu ve Osmanlı sanatının izlerini taşımakla birlikte Avrupa etkisiyle Barok ve Rokoko sanat tarzlarının da birleştiği nadide bir eserdir, Sarayımız, Osmanlı döneminde kalorifer sisteminin uygulandığı ilk yapıdır. Kompleks bir yapıya sahip olan sarayda cami, imaret ve aşevi gibi bölümler de yer almakta. Topkapı Sarayı'ndan sonra Doğu Anadolu'daki en görkemli saraylardan biridir. Ziyaretçi sayımız her yıl artarak devam ediyor. Yılda 250 bini aşkın misafirimizi burada ağırlıyoruz." Dedi.

" Türkiye'nin yedi bölgesinden geliyorlar"

Bayram tatilinde de yoğun ilgi gördüklerini vurgulayan Altun, "9 günlük bayram tatilinde Ahmedi Hani Türbesi ile birlikte 17 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Misafirlerimiz sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan değil, Türkiye'nin yedi bölgesinden geliyor. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden de yoğun bir ziyaretçi akışı var. Ziyaretçilerimiz tarihle iç içe bir deneyim yaşıyor," dedi.

Son olarak Altun, "İshak Paşa Sarayı, tarihimizin ve kültürümüzün canlı bir şahididir. Amacımız bu mirası en güzel şekilde tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Ziyaretçi sayısının artarak devam edeceğine inanıyoruz ve herkesi bu eşsiz sarayı görmeye davet ediyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı, Osmanlı, Turizm, Saray, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İshak Paşa Sarayı Bayramda 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:14 Benzine büyük indirim geldi Benzine büyük indirim geldi
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 01:31:31. #7.13#
SON DAKİKA: İshak Paşa Sarayı Bayramda 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement