İstanbul'da Kazakistan Milli Dombra Günü kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul'da Kazakistan Milli Dombra Günü kutlandı

Kazakistan'da her yıl milli bayram olarak kutlanan 'Milli Dombra Günü' Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Bağcılar ve Zeytinburnu belediyelerinin açtığı dombra kursunda eğitim alan 20 öğrencinin verdiği mini konserle kutlandı.

07.07.2024 23:24
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İstanbul'da Kazakistan Milli Dombra Günü kutlandı

İSTANBUL - Kazakistan'da her yıl milli bayram olarak kutlanan 'Milli Dombra Günü' Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Bağcılar ve Zeytinburnu belediyelerinin açtığı dombra kursunda eğitim alan 20 öğrencinin verdiği mini konserle kutlandı.

Her yıl temmuz ayının ilk pazar günü, Kazakistan'da Milli Dombra Günü olarak kutlanıyor. Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2018 yılında aldığı kararla kutlanmaya başlanan 'Milli Dombra Günü' Zeytinburnu'nda yapılan etkinlikle kutlandı. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Zeytinburnu Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi'nde açılan dombra kursunda eğitim alan öğrenciler, Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda katılımcılara mini konser vererek dombra performansı sergiledi. Türkiye'de fenomen haline gelen Kazak dombra sanatçısı Aididau'nun dombra performansı ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Etkinliğe, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İl Kültür ve Turizm Başkan Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Öz ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'un yanı sıra İstanbul'da yaşayan Kazak ve Türk vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, " Yedinci ayın ilk hafta sonu ülkemizde ulusal dombra günü olarak geçmektedir. Biz 2023 Aralık ayında Zeytinburnu'nda burada milli eğitimin Abay Okulu var, orta ve lise okulu. Bu okulda öncelikle Abay dedemiz Kazak halkının en büyük şairi, düşünürü Abay Kunanbayoğlu'dur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olsun Zeytinburnu Kaymakamlığı, Bağcılar Kaymakamlığı, Zeytinburnu Belediyesi ve biz hep birlikte dombra kursunu açmış olduk. Yani o dombra kursu bugün yoğun ilgi görmektedir. Bugün ki etkinlik ülkemizde 'Ulusal Dombra Günü' olarak kutlanmaktadır. ve bugün ki etkinliğin özelliği şöyle diyebiliriz: Bugün dombra çalacak arkadaşlar bundan 6 ay önce domrayı sıfırdan eline alan ve öğrenen arkadaşlardan oluşacaktır. İnşallah bugün arkadaşların dombrayı ne kadar iyi becerebildiğini göreceğiz." Dedi.

Türkiye'de sosyal medyada fenomen haline gelen Kazak dombra sanatçısı Aididaou, Ulusal Dombra Günü'nü kutlayarak şunları söyledi,

"Dombranın sesi bütün dünyada duyulsun, dombra benim için huzur, Türk milletinin dombra simgesi olsun. Ben 6 yaşımdan beri çalıyorum dombrayı, 25 yaşındayım 18 yıldır çalıyorum." Diye konuştu.

Etkinlikte sonunda dombra kursuna katılıp alanda dombra performansı sergileyen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da Kazakistan Milli Dombra Günü kutlandı - Son Dakika

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