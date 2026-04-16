İzmir'de 17. Yüzyıla Ait Tarihi Eser Sergisi

16.04.2026 14:58
Hollanda'dan gelen bronz gemi topu ve 11 gülle, İzmir'de sergilenmeye başladı.

İzmir'e söküm için gelen bir gemide ele geçirilen ve Hollanda'da 17. yüzyılın ilk yarılarında yapıldığı belirlenen bronz gemi topu ve 11 gülle sergilenmeye başladı.

Kente 2025 yılında getirilen bir geminin sökümü esnasında restoran bölümünde bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen gemi topu ile gülleler ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğü uzmanları tarihi eser niteliği taşıyan top ve gülleleri koruma altına aldı.

Hollanda kökenli olduğu ve 17. yüzyılın ilk yarılarında yapıldığı belirlenen bronz gemi topu ve 11 gülle ile ilgili Hollanda'deki yetkililerle yapılan görüşmenin ardından eserlerin İzmir'de sergilenmesine karar verildi.

Kültür Varlıkları Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'in katılımıyla eserler, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki Denizden Gelen Güç Salonu'nda ziyarete açıldı.

"Türkiye olarak kendi eserlerimizin yurt dışından getirmek istiyoruz"

Kültür Varlıkları Genel Müdürü Birol İnceciköz, açılışın ardından gazetecilere, gemi sökümü esnasında ihbar üzerine müze yetkililerinin gidip eseri aldığını söyledi.

Tarihi eserin menşeinin Hollanda olduğunu belirleyip oradaki yetkililerle irtibata geçtiklerini anlatan İnceciköz, şöyle devam etti:

"Hollanda tarafıyla oturduk ve bu eserin ülkemizde sergilenmesini mi yoksa iade mi almak istediklerini konuştuk. Nihayetinde ülkemizde sergilenmesinin özellikle karşılıklı iki ülkenin dostluğu ve işbirliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak bize bu görüşlerini ilettiler. Bu kapsamda müzemizde biz bunu sergiye aldık."

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands de eserlerin emin ellerde olduğunu bildiğini belirterek, "400 senelik bir ilişkimiz var. Bu da iki ülke arasında güzel bir dayanışmanın örneği oldu. Böyle bir eserin gemiden çıkması çok güzel." dedi.

Kaynak: AA

