İzmir gündem: Antik dönem tarifleri İzmir'deki yemek sempozyumunda uygulandı - Son Dakika
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İzmir gündem: Antik dönem tarifleri İzmir'deki yemek sempozyumunda uygulandı

16.10.2022 13:38

İzmir gelişmesine göre İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen sempozyum kapsamında Antik Yunan ve Roma döneminde kullanılan tariflerle yemekler yapıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen sempozyum kapsamında Antik Yunan ve Roma döneminde kullanılan tariflerle yemekler yapıldı.

Bergama Güzel İşler Derneği tarafından Rukiş Hanım Konağı'nda "Antik Yunan ve Roma Dönemi Mutfağı" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyuma katılan rehber Müjde Tönbekici katılımcılara, dönemin mutfak kültüründe yer alan yemekler ve baharatlarla ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından Tönbekici ve ekibi, o dönemde kullanılan tariflerle bir menü hazırladı.

Menüde yer alan Moretum (Sarımsaklı Peynir), In Ovis Apalis (Deniz börülcesi yatağında künarlı haşlanmış yumurta), ballı karides, hurma soslu fırında ballı tavuk inciği, garumlu, defrutumlu mercimek gibi yemekler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Tönbekici, yaptığı konuşmada, antik dönemde rafine bir mutfak tarzının olduğunu belirterek, "O dönemde kullanılan sebzeler günümüze göre sınırlıydı. Yemekler zıt tatlar üzerine kuruluydu. Yani ekşi ve tuzlu, tatlı ve ekşi bunlar bir arada bulunuyor, bal ile sirke birlikte pişirilip soslar yapılarak yemekler bunlarla marine ediliyordu. En önemli sos ise günümüzde çoğu yemekte salça nasıl kullanılıyorsa o dönemde de yemeklerde garum yani bir balık sosu kullanılıyordu." diye konuştu.

Antik dönemdeki günlük hayatta insanların eti az kullandığını, sebze ağırlıklı beslendiğini ifade eden Tönbekici, etin şölenlerde, adak törenlerinde ve savaşçılar tarafından tüketildiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir gündem: Antik dönem tarifleri İzmir'deki yemek sempozyumunda uygulandı - Son Dakika

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