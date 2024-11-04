İzmir Kültür Yolu Festivali Konserleriyle Devam Ediyor

Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı İzmir Kültür Yolu Festivali, Bengü, Can Bonomo ve Derya Uluğ konserleriyle devam edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festivalin ertelenen konserleri 4-5- 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Gündoğdu Meydanı'nda bu akşam Bengü, 5 Kasım'da Can Bonomo, 6 Kasım'da Derya Uluğ konserleri düzenlenecek.

Diğer etkinlikler tamamlandı

Festivalin, ertelenen konserler dışındaki diğer etkinlikleri dün tamamlandı. Program kapsamında yüzlerce kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Son gün etkinlikleri arasındaki İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Giuseppe Verdi'nin müzik ve dramı ustalıkla birleştirdiği dört perdelik "La Traviata" operası, ilgiyle izlendi.

"Yaşayan Miras Ustaları", "Sanatla İfade", "Yurt Gezileri ve Sanatçıları", "Kurtuluşun İzleri" söyleşileri düzenlendi, Ümit Yılmaz Ensemble Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Nurşah Yılmaz ve Hasan Işıklı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleşen "Çocuklarla Sanat ve Felsefe" atölyesinde minik katılımcılarını ağırladı.

Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı'na kurulan Çocuk Köyü'nde, çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları minik misafirlerini dün son kez ağırladı.