İzmir Michelin Yıldızını Kazandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir Michelin Yıldızını Kazandı

İzmir Michelin Yıldızını Kazandı

İzmir, Michelin Rehberi 2025'te bir restoranla ilk yıldızını kazanırken, üç restoran yıldızını korudu.

20.12.2024 11:48
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Küresel restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi'nin 2025 seçkisinde, İzmir'den bir restoran ilk yıldızını kazanırken, 3 restoran da yıldızlarını koruyarak gastronomi turizminde kentin yükselen cazibesini pekiştirdi.

Ege Bölgesi'nin doğal zenginliklerinden ve köklü kültürel mirasından beslenen İzmir mutfağı, Türk, Osmanlı, Rum, Levanten, Balkan ve Girit mutfaklarının lezzetlerini bir araya getiriyor.

Bölgenin en nitelikli ürünlerini tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan ve binlerce yıllık mutfak birikimini güncel yorumlarıyla tabaklara taşıyan yetenekli şefler, İzmir mutfağını küresel gastronomi sahnesinde güçlü konuma taşıyor.

Michelin Rehberi 2025 seçkisinde İzmir'deki "Atilla Heilbronn" ilk yıldızını aldı, 2023'te yıldız kazanan OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale ise yıldızlarını korudu.

Kentte olağanüstü yemekler sunan restoranlara verilen toplam 4 Michelin Yıldızı, 4 çevreye duyarlı gastronomi çalışmaları nedeniyle verilen Yeşil Yıldız, gurme ve gezginlerin favorisi Bib Gourmand kategorisinde 8, tavsiye edilen işletmeler listesinde ise 8 restoran yer alıyor.

Dünyaca ünlü tarihi ve kültürel miras ile doğal güzelliklere sahip İzmir, hem yerel tatları keşfetmek isteyen gezginler hem de üst düzey gastronomi deneyimi arayanlar için cazibe merkezi haline gelerek gastronomi turistlerini ağırlamak istiyor.

"Gastronomi turizmine çok büyük katkı sağlayacak"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Michelin Rehberi'nin Türk mutfağına ilgisinin arttığına dikkati çekerek, seçkideki restoran sayısının 132'ye ulaştığını anımsattı.

Ödüllü restoran sayısındaki artışın fırsat yarattığını vurgulayan Eresin, "Michelin Yıldızlı restoranların artışı hem turizm sektörüne hem gastronomiye çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

Eresin, gastronomi turizminin ülkenin genel turizm gelirine katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Michelin Rehberi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çalışmalarıyla Türkiye'ye gelmesinden bu yana yiyecek-içecek gelirlerinde büyük artış var. Bunu bütün halinde düşünmek lazım. Turizm sektörüne büyük katkılar sağlayacağını zaten görüyorduk, sonuçlarını da son 3 senedir izliyoruz. Türkiye ekonomisine, turizm sektörünün Michelin yıldızlı restoranlarıyla çok daha fazla katkı sağlayacağını söyleyebilirim."

Müberra Eresin, İzmir'in ödüllendirilen restoranların sayısının artmasıyla gastronomi turizminde öncü şehir olabileceğini dile getirdi.

"Aşk için" geldiği İzmir'deki restoranına Michelin Yıldızı aldı

Almanya'da doğup İsviçre Alpleri'ndeki restoranlarda çalışan 41 yaşındaki şef Atilla Heilbronn, İzmir'de devraldığı 7 odalı otelin kahvaltı salonunu "fine dinnig (kaliteli yemek)" konseptine uygun restorana dönüştürdü.

Yaklaşık 1,5 yıl önce açtığı restoranıyla Michelin Yıldızı kazanan şef Heilbronn, "2021'de aşk için İzmir'e geldim. Otel müdürü olan eşim Buse ile evlendim. 2023 Mayıs'ta 7 odalı oteli devraldım. Buranın küçük kahvaltı salonu vardı, eşimle burayı 14 kişilik fine dinnig restorana dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Heilbronn, kısa süre içerisinde ödül kazanmanın kendilerini gururlandırdığını belirterek, 1,5 yılda bu ödüle ulaşmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin doğal zenginliklerinin mutfağına fark kattığına işaret eden Heilbronn, "Ege Bölgesi'nin çok güzel sebze, meyve ve otları bizim mutfağımızı besliyor. Onları kullandığımız için özel olabiliyoruz." dedi.

Menüsünde kuru fasulye, pilav, sarma, çiğ köfte, havuç tarator ile bölge ürünlerinden yapılan sarımsaklı lokum, portakal oralet, acı biber reçelden şekerlemenin yer aldığını, misafirlerinin menüyü görünce şaşırdığını aktaran Heilbronn, şunları kaydetti:

"Misafir bunları görünce anlayamıyor, 'Bunu mu yiyeceğiz, bu ortaya mı gelecek?' diye soruyor. Evet ortaya geliyor ama tamamen bambaşka halde geliyor. Bunları yediğinde zaten kırılma anı yaşıyor. Biz bunu pozitif kırılma olarak değerlendiriyoruz, misafirimiz vizyonumuzu görmeye başlıyor."

Otel müdürü ve restoranın servisinden sorumlu Buse Heilbronn da Michelin Yıldızı'yla ödüllendirilmenin restorana ilgiyi artırdığına işaret ederek, sırlarının bölgenin ürünlerini farklı tekniklerle hazırlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Michelin Yıldızını Kazandı - Son Dakika

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