İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca İzmir ve Manisa'da üçer bölgede iftar verecek.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde iftar sofralarının kurulacağı belirtildi.
İzmir'de Bayraklı Çay Mahallesi Pazaryeri yanı, Konak Hisar Camisi avlusu ve Bornova Bilal Saygılı Camisi avlusu, Manisa'da ise Şehzadeler Namazgah Vakıf İşhanı, Şehzadeler Sinanbey Medresesi ve Şehzadeler Yiğitbaşı Camisindeki alanlarında, iftar çadırı kurulacak.
İzmir'de 2 bin 750, Manisa'da ise 750 kişilik olmak üzere günlük toplam 3 bin 500 kişilik iftarlık hazırlanacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir ve Manisa'da Ramazan Ayında İftar Verilecek - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu, Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Konserde Bahar Çalık, Dilan Gönül, Özge Altıntaş ve Sayinur Altun konuk ses sanatçısı olarak yer aldı. Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki kadın ses sanatçılarından oluşan koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi. Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti. Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.
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Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesi etkinliği, büyük ilgi gördü. Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nde ve Toplu Konutlar Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinliklere yaklaşık 3 bin kadın katıldı.
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan' programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve konuşmalarla gerçekleşti. Programın sonunda yapılan dualarla etkinlik sona erdi.
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