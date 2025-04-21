İzmirli Usta Çift Unutulmuş Sanatları Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İzmirli Usta Çift Unutulmuş Sanatları Yaşatıyor

İzmirli Usta Çift Unutulmuş Sanatları Yaşatıyor

Naht ve kazaziye sanatı ustası Murat ve Pınar Vatan, İzmir'deki atölyelerinde birbirlerine destek oluyor.

21.04.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de yaşayan, ikisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip, naht sanatı ustası Murat Vatan (48) ile kazaziye ustası Pınar Vatan (46) çifti, Kutu Han'daki atölyelerinde unutulmaya yüz tutmuş sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan, asıl mesleği laborantlık olan ancak naht sanatına duyduğu sevgi nedeniyle işinden istifa eden Murat Vatan, 18 yıldır bu sanatla uğraşıyor. Devlet okulunda sınıf öğretmenliği yapan Pınar Vatan da 8 yıl önce gönül verdiği kazaziye sanatını icra ediyor. Hayatı paylaştıkları gibi atölyelerini de paylaşan çift, gümüş ve ahşabı birleştirerek ortak çalışmalar da yapıyor.

'ÇOĞU KİŞİ NAHT SANATINI BİLMİYOR'

25 yıl laboratuvar teknisyenliği yaptığını, 1,5 yıl önce istifa ederek tamamen bu sanata yöneldiğini aktaran Vatan, "Hobi olarak gemi modelciliğine başlamıştım, kıl testereyi kullanmayı öğrenince naht sanatını tanıdım, hoşuma gitti. 18 seneden beri bu sanatı icra etmekteyim. Bu sanata duyduğum aşk yüzünden devlet memurluğundan istifa ettim ve bu sanat dalı üzerinde kendimi daha çok geliştirdim. Naht sanatı Selçuklu ve Osmanlı dönemine dayanıyor. Ahşap üzerinde oygu yapma olarak ifade edebiliriz. Kıl testereyle ahşapta belirli desenleri oyarak, içini boşaltarak oluşturduğumuz bir sanat. Bu sanatın içerisinde sedef ve metal de kullanabiliyoruz. Süsleme ve bezeme sanatı olarak geçer. Yapımı çok yaygın değil, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında. Çoğu kişi naht sanatını bilmiyor" dedi.

'ORTAK ÜRETMEK GÜZEL OLUYOR'

Tire'deki tarihi Kutu Han'da 4 sene önce atölyelerini açtıklarını dile getiren Vatan, "4 seneden beri kazaziye ustası eşimle beraber çalışarak üretiyoruz. Önceden evde üretiyorduk, üretimlerimiz artık hem atölyede hem de evde devam ediyor. Türkiye'de karı-koca olarak farklı dallarda sanat yapan çok nadirdir. Birbirimizle ortaklaşa yaptığımız çalışmalarımız oluyor. Ortak üretmek güzel oluyor" diye konuştu.

'KENDİNE HAS MOTİFLERİ, DÜĞÜMLERİ VAR'

Mesleğinin sınıf öğretmenliği olduğunu, yaklaşık 8 yıldır kazaziye sanatıyla uğraştığını dile getiren Pınar Vatan, "Tire'de devlet okulunda halen sınıf öğretmenliği yapıyorum. Kazaziye sanatı tespih püskülleriyle dikkatimi çekti. Tespih püsküllerinde görene kadar bu sanatla ilgili bir fikrim yoktu, çok ilgimi çekti. Araştırmaya başladım, deneme yanılma yöntemi ile bu sanata başladım, çok uğraştım, güzel bir yol katettim. Kazaziye bin ayar gümüşün ibrişim denilen ipek iplik üzerine çekilmesiyle hazırlanıyor. Kendine has motifleri, düğümleri var. Tellere çeşitli formlarda şekiller vererek, kendi tasarımlarınızı yarattığınız gümüş örme sanatı. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL'

Eşinin uzun yıllardır sanatın içinde olduğunu söyleyen Vatan, "Ona hep yardımcı ve destek oluyordum. Birlikte ürün çıkarıyoruz. Türkiye'de çok nadirdir karı-koca birlikte farklı sanat dallarında somut olmayan kültürel mirası ürünlerini yapmak. Birlikte çalışmak çok güzel. Beraber güzel şeyler çıkarıyoruz. Emekli olduktan sonra kurs vermek, öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Zaten sınıf öğretmeni olduğum için uzak olmadığım konular. Öğretmeyi çok seviyorum. Sanatların devamı için kursların yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Turizm, Kültür, Sanat, Yaşam, Miras, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmirli Usta Çift Unutulmuş Sanatları Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
01:26 Konya’da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü
00:29 İstiklal Caddesi’nde yangın Mahsur kalan çocuk kurtarıldı İstiklal Caddesi'nde yangın! Mahsur kalan çocuk kurtarıldı
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
00:03 Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 18:07:13. #7.13#
SON DAKİKA: İzmirli Usta Çift Unutulmuş Sanatları Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement