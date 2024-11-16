Japon Bahçesi Sonbaharda Göz Kamaştırıyor

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Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde yer alan ve Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden olan Japon Bahçesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Türk ve Japon hükümetlerinin kültürel ve ekonomik işbirliği ile yapılan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yanında bulunan Japon Bahçesi, höyük formunda inşa edilişi, mimari yapısı, yeşil dokusu ve çevreye duyarlılığı ile dikkati çekiyor.

Bahçede bulunan farklı türdeki ağaçlar ve bitkiler, sonbaharın renklerine bürünürken oluşturulan suni gölet, ağaçlar ve çeşitli bitkilerin farklı renklerde görüntüsü ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, mart ayından bu yana yaklaşık 110 bin kişinin ziyaret ettiği müze ve bahçe, okulların ara tatilde olduğu son bir haftada da 6 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlandı.

Ankara'dan gelen Ömer Şahin, AA muhabirine, "Eşim, gelinim, torunlarım ile geldik, müzeyi ve bahçeyi gezdik. Anadolu'da böyle bir yerin olması, hizmet vermesi çok güzel. Yol boyunca müzeyi tanıtan bir kaç levha konulsa çok daha iyi olur. Memleketimizin güzellikleri her zaman takdire şayan, dünya çapında yerler burası, doğamız, tabiatımız güzel." dedi.

Aksaray'dan geldiğini söyleyen Mehmet Demirtepe de ailesi ile burayı gezdiğini ve çok beğendiğini belirtti.

Kesinlikle burayı arkadaşlarına tavsiye edeceğini, eşsiz manzarasına hayran kaldığını anlatan Demirtepe, "Kırşehir'e termal otel için geldiğimizde buranın broşürlerini gördük, merak edip geldik, gezdik. Burada çok güzel iş çıkarmışlar, tertemiz doğası var. Böyle bir alan beklemiyorduk, çok şaşırdık." diye konuştu.

Kayseri'den ailesiyle gelen Elif Aydın ise bahçenin bozkırın ortasında özel bakımlı ve farklı bitkilere sahip olduğunu kaydederek, "Kırşehir'de böyle bir yer olduğunu araştırdık, ilgimizi çekti. Geldik, çocuklarla birlikte geziyoruz, çok güzelmiş, gerçekten harika." dedi.

İzmir'den gelen Eda Karaca da Japon Bahçesini çok beğendiğini söyledi.