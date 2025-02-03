Kafkas Vaşağı Sarıkamış\'ta Görüntülendi

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Av için genellikle karanlığı tercih eden nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide iki yavrusuyla görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasındaki Sarıkamış ilçesinin sarıçam ormanları, bozayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Nesli tehlike altındaki Kafkas ve Avrasya vaşaklarına da ev sahipliği yapan sarıçam ormanları, "yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi" olarak nitelendiriliyor.

Genellikle gece avlandığı için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkas vaşağı anne ve iki yavrusu, karlı arazide dolaşırken görüntülendi. Anne ve iki yavru vaşak bir süre karlı alanda dolaştıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Vaşaklar uydu vericisiyle takip ediliyor

Vaşaklardan bazıları aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izni ile KuzeyDoğa Derneğince yürütülen "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi kapsamında da uydu vericisiyle takip ediliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarının yaban hayvanları için hayati önem taşıdığını söyledi.

Sarıkamış ormanlarında "ormanın hayaleti"nin tekrar görüntülenmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çoban, "Sarıkamış ormanlarında çalışan haberci ekipleri, bu muhteşem kareyi yakalayarak aslında buradaki ormanların ne kadar değerli olduğunu gösterdiler. Bu videoda izlediğiniz vaşak ve iki yavrusu geçen senenin yavruları. Şu anda anneleriyle ilk kışı geçiriyorlar. Bu kış bittikten sonra nisan ayında annelerinden ayrılıp kendi hayatlarını kendileri sürdürmeye devam edecek." dedi.