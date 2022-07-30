Kıbrıs gazisi 9 metrekarelik dükkanda yarım asırdır kasket üretiyor - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi 9 metrekarelik dükkanda yarım asırdır kasket üretiyor

30.07.2022 11:06
Kıbrıs gazisi 9 metrekarelik dükkanda yarım asırdır kasket üretiyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kıbrıs gazisi 69 yaşındaki Şükrü Erşan, çocuk yaşlarda babasından öğrendiği kasket yapımını gelişen teknolojiye rağmen yarım asırı aşkın süredir 9 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kıbrıs gazisi 69 yaşındaki Şükrü Erşan, çocuk yaşlarda babasından öğrendiği kasket yapımını gelişen teknolojiye rağmen yarım asırı aşkın süredir 9 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

Babasının yıllarını verdiği 500 yıllık tarihi Maraş Çarşısı'nda 10 yaşında harçlığını çıkarmak için başına geçtiği dikiş makinesini bir türlü bırakamayarak kasketçiliği meslek edinen Erşan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleği devam ettiriyor.

9 metrekarelik dükkanda babasıyla geçirdiği günleri yad ederek çalışan ve meslekte yarım asrı geride bırakan Erşan, 8 köşeli ve düğmeli kasketler üretiyor.

Kıbrıs gazisi olan ve madalyasını göğsünden çıkarmadan işini yapan Erşan, AA muhabirine, babasının yanında başladığı mesleğe askerlikten sonra da devam ettiğini söyleyerek, şöyle dedi:

"Babam vefat edeli 12 yıl oldu. Onun anısını 9 metrekarelik dükkanımızda yaşatmaya çalışıyorum. Yaklaşık 60 yıldan beri bu meslekle uğraşıyorum. Mesleğimi çok seviyorum, özenle işimi yapıyorum. Kahramanmaraş'ta meşhur bir kasketçiyiz, tanınmış bir kişiyiz. Buraya Kahramanmaraş'ın ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge halkı buradan alışverişini yapıyor."

Dükkanında fabrikasyon ürün bulunmadığını anlatan Erşan, "Buradaki ürünlerin hepsi el emeğidir. İnsanlar artık çocuklarını sanata yönelik yetişmesi için çırak olarak vermiyor. Eskiden burada 5-6 tane işçi çalışırdı. Şimdilerde ise bu işi tek başıma yürütmeye çalışıyorum." sözlerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kıbrıs gazisi 9 metrekarelik dükkanda yarım asırdır kasket üretiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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