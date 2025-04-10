Kapadokya Bayramda 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kapadokya 9 Günde 200 bin ziyaretçi ağırladı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 9 günlük ramazan bayramı tatilinde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Bölgeyi geçtiğimiz ay da ise toplam 262 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesi 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken bölgede bulunan müze ve ören yerlerini yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 9 günlük bayram tatilinde, Nevşehir'deki müze ve ören yerleri büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Toplam 200.000 ziyaretçi, bölgenin tarihi ve kültürel mirasına olan yoğun ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Kapadokya Bölgesi'nde yer alan otellerin %80'in üzerinde doluluk oranına ulaşması, turizmdeki canlılığın en somut göstergelerinden biri oldu.

Bölgemizde en çok ziyaret edilen yerler; Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Örenyeri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Zelve Örenyeri oldu. Nevşehir'in eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini artırmaya devam ederken; bölge turizminin her geçen gün daha da geliştiğini görmek büyük bir memnuniyet kaynağıdır ifadelerine yer verildi.

'Can suyu oldu'

9 günlük bayram tatilinin bölge turizmcilerine can suyu olduğunu söyleyen Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez "Son beş yılın en iyi mart ayını geçirdik. Bayram tatilinin son anda 9 güne çıkması bölgemizde doluluk oranlarını da artırdı. Sakin başlayan mart ayında, 9 günlük bayram tatili turizmciler için can suyu oldu. Bölgemizde bulunan konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 95'leri buldu. Bayram tatili süresince bölgemizde bulunan müze ve ören yerlerini yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Özellikle Kayseri, Konya, Kırşehir, Niğde ve Aksaray illerinden misafirlerimizde bölgemizde ciddi bir yoğunluk olmasına neden oldu. Mart ayı geneline baktığımızda 262 bin yerli ve yabancı turist bölgemizde bulunan müze ve ören yerini ziyaret etti. Bu sayının 200 bini ise sadece 9 günlük bayram tatilinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.