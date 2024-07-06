Kapadokya'da yapılan kazı çalışmalarında çeşitli bulgular ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kapadokya'da yapılan kazı çalışmalarında çeşitli bulgular ortaya çıktı

Kapadokya\'da yapılan kazı çalışmalarında çeşitli bulgular ortaya çıktı

Kapadokya bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında Balkonlu Kilise'nin kiler, mutfak ve işlik alanları ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Göreme'de kayadan oyma mezar olmayan bir nekropol alanı bulundu. Kazı çalışmaları devam ederken, bölgedeki kaçak yapılaşmalarla mücadele de sürüyor.

06.07.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 2 yıl önce Açık Hava Müzesi yolunun trafiğe kapatılması ile başlatılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Kazılarda tam da tahmin ettiğimiz gibi çeşitli bulgulara rastladık. Tokalı Kilisesi'nin hemen üzerinde bulunan Balkonlu Kilise'nin kiler, mutfak ve işlik alanlarının olduğu mekanlar ortaya çıkartıldı. Şu anda Tokalı Kilisesi'nin önünde Göreme'de ilk defa kayadan oyma mezar olmayan bir nekropol (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isimdir) alanına ulaştık" dedi.

Kapadokya Bölgesinde 1956 yılında yapılan Ortahisar ile Göreme Beldesini birbirine bağlayan yol 2 yıl önce yeni yolun yapılması üzerine kapatıldı. Eski yolda başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "UNESCO kesin dünya miras listesindeki bu alanda Kapadokya Alan Başkanlığı olarak yeni açmış olduğumuz Ortahisar-Göreme kara yolu bağlantı yolundan sonra üzerinde bulunduğumuz yolu trafiğe kapatmıştık. Bunun bir sebebi vardı, burada daha önce arkeolojik ve jeofizik çalışması yaptık. Burada birden fazla kaya mekanının ve kaya boşluklarının bulunduğunu tespit ettik. Bu alanı trafiğe kapattıktan sonra Müze Müdürlüğümüz başkanlığında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünün de danışmanlığında bir kazı başlattık. Bu kazılarda tam da tahmin ettiğimiz gibi çeşitli bulgulara rastladık. Tokalı Kilisesi'nin hemen üzerinde bulunan Balkonlu Kilise'nin kiler, mutfak ve işlik alanlarının olduğu mekanlar ortaya çıkartıldı. Şu anda Tokalı Kilisesi'nin önünde Göreme'de ilk defa kayadan oyma mezar olmayan bir nekropol alanına ulaştık. En son bulunan çocuk mezarında çeşitli kalıntılarda ortaya çıktı. Bunları çalışmalar bittiğinde Nevşehir Müzemizde sergileyeceğiz" diye konuştu.

'ARKEOLOJİK KAZILARDA YOĞUN ÇALIŞMA VAR'

Kazı alanındaki amaçlarına değinen İnceciköz, "Ziyaret edilen arkeolojik alanların daha geniş alanlarda olduğunu bilimsel olarak biz biliyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi'nin alanını daha geniş bir alanda ortaya koyup, bir arkeopark olarak ziyaretçilerin hizmetine sunacağız. Arkeolojik kazılarda yoğun çalışma var. Biz sayın bakanımızın tensipleri ile arkeolojik alanlarda 'geleceğe miras' adı altında bir proje başlattık. Göreme Açık Hava Müzesi'nin önündeki kazıyı da Ürgüp'deki Sobesos Antik Kenti'ndeki kazıyı da 'geleceğe miras' projesi kapsamına aldık. Bunun anlamı şu; geleceğe miras kapsamında turizmden elde edilen gelirleri, kültür yatırımlarına ve arkeolojik kazılara finansman desteği sağlıyoruz. Burada ekiplerin daha geniş alanlarda kazı yapmalarını sağlayacağız. 2025 yılında daha geniş alanda kazı yapacağız. 2026 yılında bu alanı arkeopark olarak hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

'600'E YAKIN KAÇAK YAPI TESPİT ETTİK'

Kapadokya'da kaçak yapılaşma ile mücadele ettiklerini kaydeden İnceciköz, "Kapadokya Alan Başkanlığı olarak bizim bir diğer görevimiz bölgedeki kaçak yapılaşmalarla mücadele. Daha önceki dönemlerde 500'e yakın kaçak yapının ortadan kaldırılmasını sağlamıştık. Bu bölge oldukça önemli. Çünkü bu alanlar kadim topraklar. Buranın doğası, morfolojisi ve jeolojisi çok önemli. Bir yandan da bu alana geri döndürülemez zararlar veren unsurlarla mücadele ediyoruz. Yaptığımız tespitlerle 600'e yakın kaçak yapı tespit ettik. Bunların tüm tebligatlarını sağladık. Belirlenen kaçak yapıların birinci etabını geçtiğimiz 15 gün içerisinde kaldırdık. Bunun içerisinde önemli turistik tesislerinde bulunduğu Ezentepe mevkiindeki derme çatma yapıların olduğu birçok alan vardı. Bundan sonraki süreçte de kaçak yapılar kaldırılacak" dedi.

Kaynak: DHA

Kapadokya, Göreme, Kiler, Çevre, Kültür, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da yapılan kazı çalışmalarında çeşitli bulgular ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da yapılan kazı çalışmalarında çeşitli bulgular ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement