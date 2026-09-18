Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması için 4. kez bilim insanları buluştu - Son Dakika
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Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması için 4. kez bilim insanları buluştu

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Kapadokya\'daki duvar resimlerinin korunması için 4. kez bilim insanları buluştu
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Nevşehir'de düzenlenen programın dördüncüsünde Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması ve araştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. İtalya, Japonya, Romanya ve Türkiye'den akademisyenler ile uzmanların katıldığı programda, uluslararası bilimsel iş birliklerinin kültürel mirasın korunmasına katkı sunduğu vurgulandı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki tarihi yapıların içerisinde bulunan duvar resimlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 'Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar' programının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Nevşehir Valiliği'nin desteği ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa; Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Gökhan Maskar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laboratuvarlar Şubesi Müdürü Nilüfer Babacan, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürü Hatice Temur Yıldız, İtalya Tuscia Üniversitesi ve Japonya Tsukuba Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırmacılar, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan İtalya Tuscia Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Paola Pogliani, Kapadokya'nın kültürel mirasının korunmasında uluslararası bilimsel iş birliklerinin önemine dikkat çekti. İtalya ve Japonya'dan bilim insanlarının bölgedeki duvar resimleri ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Pogliani, farklı disiplinlerden uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımının koruma çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laboratuvarlar Şubesi Müdürü Nilüfer Babacan da Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası bilimsel yöntemler ve güçlü kurumsal iş birlikleriyle geleceğe taşımaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kapadokya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Babacan, İtalyan ve Japon bilim insanlarıyla geliştirilen ortak projelerin önemine dikkat çekti. Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ise Kapadokya'nın dünya mirası niteliğinde önemli bir bölge olduğunu belirterek, bölgedeki kültürel miras çalışmalarını önemsediklerini ifade etti. Öztürk, İtalyan ve Japon akademisyenlerin yanı sıra bölgedeki paydaş kurumlar arasındaki iş birliğinin çalışmalara önemli katkılar sağladığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından program, İtalya, Japonya, Romanya ve Türkiye'den akademisyenler ile alanında uzman araştırmacıların Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması, konservasyonu, araştırılması ve belgelenmesine yönelik sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKapadokyaNevşehirTürkiyeRomanyaJaponyaKültürİtalyaBilimSon Dakika

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