GÜMÜŞHANE - Karaca Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası, Kurban Bayramı'nda 4 bin 573 turisti ağırladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Şehir merkezine 17 kilometre mesafede olan ve adını bulunduğu mahalleden alan Karaca Mağarası, konuklarına içeriye ilk adımlarını attıkları andan itibaren adeta farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.

Beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları, traverten havuzları ve basamakları gibi çok sayıda farklılığın yer aldığı mağarayı 4 günde 4 bin 573 kişi ziyaret etti.

Denizden 1550 metre yüksekte bulunan mağaraya gruplar halinde alınan ziyaretçilere, mağaranın tarihine ilişkin Türkçe ve İngilizce bilgi aktarılıyor.

Kayseri'den, Gümüşhane'de yaşayan kızını ziyarete gelen Erdoğan Pınar, şehre sık geldiğini ancak Karaca Mağarası'nı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Pınar, bu tür mekanların turizme açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İçeride sarkıtlar var, o kadar güzel ki. Havası da çok farklı, astım var bende ve içerinin havası iyi geldi. Buranın turizme açılmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'dan çocuklarıyla Karadeniz gezisine çıkan 72 yaşındaki Şen İldeş ise "Allah çok güzel yaratmış. Gördük, sevdik, beğendik. Çok güzel, sözler yetmiyor. Gezdiğim yerlerden en çok burayı beğendim. Çok güzel, Allah yaratmış, kulun işi değil." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı Zonguldak'tan memleketi Trabzon'a gezmeye gelen Saliha Yakut Yavuzaslan da şunları söyledi:

"Memlekete geldik gezmeye, Gümüşhane'ye de uğradık. Karaca'ya ilk kez geldim, 34 yaşındayım şu anda nasip oldu, kızımla geldim. Keşke daha önce gelseymişim farklı, çok güzelmiş. Doğası, havası farklı. Bu kadar yoğunluk olacağını da tahmin etmiyordum. Çok mutlu oldum."