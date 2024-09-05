Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Simav\'da Havacılık Festivalinde Gitar Çaldı

Kültür Sanat

KÜTAHYA'da Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, 6'ncı Simav-Eynal Havacılık Festivali'nde gitarıyla sahnede Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı'ya eşlik etti. Domaniç Kaymakamı olduğu dönemde de memur, esnaf ve üniversite öğrencisi 12 kişiden oluşan orkestra kurup halk konseri veren Karaloğlu, Simav Türküsü 'Dağ başında kestane' ile başladığı konserde, Şevval Sam'ın 'Ander Sevdaluk' türküsünü de Balcı ile birlikte seslendirip, gitar çalarak, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

İki yıldır Simav Kaymakamı olarak görev yapan Bünyamin Karaloğlu'nun müziğe ilgisi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisiyken başladı. Üniversite yıllarında kurduğu grupla, hem gitarist hem de solist olarak birçok kez sahne alan Karaloğlu, kaymakam olunca da müziği bırakmadı. 2015'te kaymakam olarak göreve başladığı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 2017 yılında, 8 ay süren çalışmalar sonucu, memur, esnaf ve üniversite öğrencisi 12 kişilik orkestra kurup halk konseri verdi. Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda sahneye çıkan orkestranın 'Her telden' isimli konserinde gitar çalıp, solistlik yapan Karaloğlu, 2022 yılında Kaymakam olarak göreve başladığı Simav'da da gitarı elinden bırakmadı.

'KAYMAKAM OLMASA, BİRLİKTE KONSER KONSER GEZECEĞİZ'

6'ncı Simav-Eynal Havacılık Festivali'nde Rizeli Halk Müziği şarkıcısı Selçuk Balcı'nın konserinde, gitarını alıp sahneye çıkan Kaymakam Karaloğlu, aynı zamanda hemşehrisi olan şarkıcıya eşlik etti. Kaymakam Karaloğlu, Simav Türküsü 'Dağ başında kestane' ile başladığı konserde, Şevval Sam'ın 'Ander Sevdaluk' türküsünü de Balcı ile birlikte seslendirip, gitar çalarak, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı. Konserin verildiği 4 Eylül Otoparkı ile çevresini dolduran Simavlılar, ellerindeki Türk bayrakları ve cep telefonlarının ışıklarıyla Karaloğlu ile Balcı'ya eşlik etti.

Konserin ardından Karaloğlu'na teşekkür eden Balcı, "Allah böyle kaymakamı her ilçeye nasip etsin. Kültür, sanat desen var, gitar desen var, aynı zamanda solist. Kaymakam olmasa birlikte çalışacağız, konser konser gezeceğiz" dedi.

Domaniç ilçesinde 2017'deki halk konserinde "Bugüne kadar herkes benden yol, su, elektrik istiyordu. Şimdi türkü istiyor" diyen Karaloğlu, sahnede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği bu konserde de "Bu tür etkinliklerde yer almak ve halkımızla birlikte bu güzel anları paylaşmak, benim için büyük bir onur. Selçuk Balcı ile burada aynı sahneyi paylaşmak da unutulmaz bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.