Kayseri'de İlk Kültür Yolu Festivali Heyecanı

Kayseri'de Kültür Yolu Festivali heyecanı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Her yöresiyle farklı bir hafta olacak"

KAYSERİ - Kayseri'de bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali'nin heyecanı yaşanırken, hazırlıklar hakkında bilgiler veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; " Soğanlı Vadisi'nde yapılacak etkinlikler, yürüyüşler, festivaller, konserler, şehir merkezinde yapılacaklar, doğa yürüyüşleri gibi her yöresiyle farklı bir hafta olacak" dedi.

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2025 yılı takvimine Kayseri'nin dahil edilmesinin ardından, şehirde ilk defa düzenlenecek festivalin heyecanı yaşanıyor. Şehirde 6-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali'nin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek; "Milletvekillerimize, siyasilerimize, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü; Kayseri'nin Kültür Yolu Festivali'ne dahil olması için çok büyük emek verdiler. Aslında Kayseri'nin Kültür Yolu Festivali içerisinde yer almaması bizi çok üzüyordu. Çünkü 'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' dediğimiz yer, Erciyes'imiz ve özellikle Kültepe - Kaniş - Karum, tarihi sokaklarımız, Kayseri Evleri'miz, Talas'ımız, Yahyalı Kapuzbaşı Şelale'mizin hepsi düşünüldüğünde Kayseri'nin Kültür Yolu Festivali içerisinde olmaması bize moralsizlik veriyordu. Kayseri'ye 40 dakika uzaklıkta Nevşehir'de vardı. Bu sene özellikle siyasilerimizin bu manada istekleri, Kültür Bakanlığı'mızın Kayseri'ye verdiği değerle Kayseri tam göbeğine alındı Kültür Yolu Festivali'nin. Bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz; Kültür Bakanlığı'nın en önemli turizm destinasyonları oluşturmak ve tanıtım projelerinden birisi" dedi.

"Her yöresiyle farklı bir hafta olacak"

Kültepe Ören Yeri, Soğanlı Vadisi ve Erciyes'in de aralarında bulunduğu çok sayıda organizasyonların düzenleneceğini ifade eden Vali Çiçek; "Şimdiden çalışmalara başladık; Soğanlı Vadisi'nde yapılacak etkinlikler, yürüyüşler, festivaller, konserler, şehir merkezinde yapılacaklar, doğa yürüyüşleri gibi her yöresiyle bir hafta farklı bir hafta olacak. Bunun içerisinde trekkingler, foto safarilerden tutun da konserlere kadar. İnsanlar Kültür Yolu Festivali diye düşündüğünde sadece konser olarak akıllarına gelebiliyor. Konsept bir program dahilinde nasıl tanıtacağımızı, nasıl bu işe profesyonel bakacağımızı çalışıyoruz. Bunun için siyasilerle toplantı yaptığımız gibi, kültür müdürlüğümüzle yaptığımız gibi Kayseri Otelciler Derneği ile işbirliği içerisinde şimdiden çalışmalara başladık. Yakında da beyin fırtınasını hızlandıracağız. Kültür Yolu Festivali içerisinde kesinlikle foto saferiler olacak, belgeseller, konserler, yürüyüş alanları olacak. Kültepe - Kaniş - Karum'un olmadığı, Soğanlı Vadisi'nin yer almadığı, Erciyes'in gösterilmediği bir Kültür Yolu Festivali'ni düşünemeyiz. Hepsinin en iyi şekilde yer alacağı şekilde hazırlığımız var" diye konuştu.