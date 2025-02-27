Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

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İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.

27.02.2025 11:04  Güncelleme: 11:13
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BKM organizasyonuyla 19 Şubat'ta verilmesi planlanan ancak Buika'nın ağır gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle ertelenen konser, Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

Prova görüntülerinden oluşan videonun gösterimiyle başlayan konserde sevenlerine seslenen Buika, çok endişeli günler geçirdiğini, bu süreçte melek gibi Türk doktorlarıyla tanıştığını ve onların kendisini yeniden yaşattığını söyledi.

Aynı zamanda amatör bir müzisyen olan doktorunu sahneye davet eden Buika, doktoruyla birlikte iki şarkı seslendirdi.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

"SENİ SEVİYORUM İSTANBUL"

İspanyol sanatçı, ardından Türkçe "Seni seviyorum İstanbul!" diyerek, "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco"nun aralarında bulunduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Buika, solo performansının ardından heyecanını dile getirirken sahneye, alkışlar eşliğinde Kibariye'yi davet etti.

SEVDAM AĞLIYOR'U SÖYLEDİLER

İkili, geçen haftalarda dijital platformlarda yayımlanan, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Sevdam ağlıyor" ile "No habra nadie en el mundo" parçasını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

Konserin devamında Kibariye, "Sil baştan", "Gidemem" ve "Kara kış"ın da aralarında olduğu şarkıları söyledi.

Kibariye'ye "İki arada bir derede" adlı hareketli parçasında danslarıyla Gülay Sütçü sahnede eşlik etti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 2018'de vefat eden müzisyen Yaşar Gaga'yı anan Kibariye, "Bir araya gelmemiz için çok çaba sarf etmişti. Kısmet bugüneymiş, iyi ki de bugüneymiş. Şerefler verdiniz, hoş geldiniz, mutlu günleriniz olsun." ifadelerini kullandı.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

KONSERLER DEVAM EDECEK

Buika ve Kibariye, BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek turne kapsamında 20 Mayıs'ta Ankara'da, 22 Mayıs'ta İzmir'de, 23 Mayıs'ta Antalya'da ve 26 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler
Kibariye ile Buika\'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

Kültür Sanat, İstanbul, Kibariye, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ertuğrul Karadağ:
    Büyük sanatçı net 0 1 Yanıtla
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