KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Gaziantepli Kıbrıs gazisi, Rumların kadın ve çocuklara yaptığı zulmü unutamıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Gaziantepli Kıbrıs gazisi, Rumların kadın ve çocuklara yaptığı zulmü unutamıyor

KIBRIS BARIŞ HAREKATI\'NIN 51. YILI - Gaziantepli Kıbrıs gazisi, Rumların kadın ve çocuklara yaptığı zulmü unutamıyor
20.07.2025 11:31
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 75 yaşındaki gazi Cuma Erdem, Rumların kadın ve çocuk ayırt etmeden yaptığı zulümleri unutamıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 75 yaşındaki gazi Cuma Erdem, Rumların kadın ve çocuk ayırt etmeden yaptığı zulümleri unutamıyor.

Gaziantep'te yaşayan Kıbrıs gazisi Erdem, Kahramanmaraş'ta askerliğini yaptığı dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev aldı.

Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanlığı görevini de 25 yıldır sürdüren Erdem, Ada'da Rumların yaptığı zulümleri AA muhabirine anlattı.

Yavru Vatan Kıbrıs'a Truva yolcu gemisiyle gittiğini, kendilerine 33 geminin daha eşlik ettiğini söyleyen Erdem, Ada'ya ulaştıklarında ateş altında kaldıklarını belirtti.

Türklerin Ada'da kahramanlık destanı yazdığını anlatan Erdem, şunları kaydetti:

" Beşparmak Dağları'na yerleşen Rumlar bizleri ateş altına aldı. Beşparmak Dağları'ndan geçerek Rumlarla çarpıştık ve Lefkoşa'ya doğru ilerledik. Böylece 1. Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmış olduk. Dağları geçip düzlük araziye indiğimizde bire bir çatışmalar yaşandı. Bu esnada yanımda bulunan bir arkadaşım şehit oldu."

Rum askerlerinin çoğu zaman kaçmayı tercih ettiğini ifade eden Erdem, "Hemen hemen hepimizin Rumlarla bire bir çatışmaları oldu ama kaçıyorlardı. Bazı Rum komutanlar, askerleri kaçmasın diye makineli tüfeklere bağlamıştı. Buna rağmen çatışmalar oldu. Bu esnada şehitlerimiz ve yaralılarımız oldu." dedi.

"Gençlerimize anlatmak lazım"

Erdem, 14 Ağustos'ta başlayan ikinci harekatta Rumların Muratağa, Sandallar ve Atlılar isimli 3 köye gece baskın düzenlediğini ve burada yaşayan köylüleri sazlık bir bölgeye götürerek katlettiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Girdikleri köylerde yaşlı, çocuk, genç demeden hepsini kurşuna diziyor, bir kısmını da esir kampına götürüyorlardı. Biz sabah oradan geçerken taze kan izlerine rastladık ve olaya o şekilde şahit olduk. Şehitlerimizin cesetlerini ellerimizle çıkardık, o anları unutmam mümkün değil. Oraya ilk gittiğimizde, Kıbrıs Türk Kuvvetlerinde görevli bir albayın ailesinin Rumlar tarafından katledildiğini öğrenmiştik. Albay nöbetteyken evi basılıp eşi ve çocukları banyo küvetinde şehit ediliyor. Bunu duyduğumuzda çok duygulanmıştık."

20 Temmuz 1974'te gittiği Kıbrıs'tan, 15 Haziran 1975'te terhis edilerek dönen Erdem, bu süreçte çok duygulu anlar yaşadığını, dönerken orada halen görev yapan arkadaşlarını düşündüğünü söyledi.

Erdem, vatan için şehit ve gazi olanların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimize bu şanlı tarihimizi, geçmişimizi, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Dumlupınar'ın ruhunu, Gaziantep'i anlatmak lazım. Gençlerimiz bu vatanın geleceği ve göz bebeğidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Gaziantepli Kıbrıs gazisi, Rumların kadın ve çocuklara yaptığı zulmü unutamıyor - Son Dakika

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